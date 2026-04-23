Mudança de comportamento: supermercado reduz jornada para atrair funcionários e enfrentar falta de mão de obra

Empresas passam a disputar trabalhadores como clientes e transformam benefícios em estratégia para atrair mão de obra

Daniella Bruno - 23 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O mercado de trabalho brasileiro vive um momento de transformação. Com novas formas de renda, maior mobilidade profissional e mudanças nas prioridades dos trabalhadores, as empresas enfrentam um cenário mais competitivo não apenas por clientes, mas também por mão de obra.

Nesse contexto, estratégias tradicionais já não são suficientes. É justamente nesse cenário que ganha força o chamado marketing de recrutamento, uma abordagem que transforma vagas de emprego em verdadeiras campanhas de atração, com foco em benefícios, qualidade de vida e diferenciais como a escala 5×2.

Escala 5×2 vira vantagem competitiva no varejo

Antes de tudo, é importante entender o impacto direto da escala de trabalho. No setor de atacarejo e supermercados, o modelo 6×1 sempre predominou, exigindo seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso.

No entanto, ao adotar a escala 5×2, empresas mudam completamente essa lógica. Com dois dias de folga, o trabalhador ganha mais tempo para a família, descanso e vida pessoal. Como resultado, a vaga se torna mais atrativa de forma imediata.

Além disso, essa mudança impacta diretamente a retenção. Funcionários menos sobrecarregados tendem a permanecer mais tempo na empresa. Dessa forma, o negócio reduz custos com rotatividade, contratação e treinamento.

Ao mesmo tempo, a medida pressiona o mercado. Quando uma empresa adota melhores condições, concorrentes precisam reagir. Caso contrário, perdem talentos e enfrentam dificuldades para manter suas operações.

Empresas passam a “vender” o trabalho

Com a escassez de mão de obra em determinados setores, as empresas deixaram de apenas divulgar vagas e passaram a disputar a atenção dos candidatos.

Nesse cenário, surge uma mudança clara: o foco sai da simples contratação e passa para a construção de imagem. Redes sociais, campanhas e anúncios destacam benefícios como plano de saúde, participação nos lucros e plano de carreira.

Além disso, as empresas adotam uma linguagem mais próxima do marketing tradicional. Ou seja, apresentam o ambiente de trabalho como um produto, destacando vantagens e diferenciais competitivos.

Essa estratégia, conhecida como branding empregador, se torna essencial em cidades com forte atividade comercial. Em locais como Anápolis, por exemplo, a concorrência por trabalhadores intensifica esse movimento, obrigando empresas a se reinventarem.

Bem-estar impulsiona produtividade

Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que qualidade de vida impacta diretamente os resultados. Empresas que oferecem melhores condições observam aumento no engajamento e na produtividade.

Funcionários menos exaustos atendem melhor, produzem com mais eficiência e cometem menos erros.Como consequência, a experiência do cliente também melhora, criando um ciclo positivo para o negócio.

Além disso, profissionais mais qualificados tendem a escolher empresas que oferecem equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.Dessa forma, o bem-estar deixa de ser apenas um benefício e passa a ser um fator decisivo na escolha do emprego.

Novo cenário redefine relações de trabalho

Diante dessas mudanças, o mercado de trabalho entra em uma nova fase.

Empresas que investem em condições mais humanas ganham vantagem competitiva e fortalecem sua marca.

Assim, o marketing de recrutamento não apenas redefine a forma de contratar, mas também transforma a relação entre empresas e trabalhadores. Mais do que preencher vagas, o desafio agora é conquistar pessoas.

Confira no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tiago Vieira | Supermercado (@tiagovieirasupermercados)

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