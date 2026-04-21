A carne de segunda mais suculenta e barata que quase ninguém compra

Pouco valorizado por muitos consumidores, esse corte costuma unir preço acessível, sabor marcante e ótimo rendimento no preparo

Layne Brito - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/Culinária com amor)

Na hora de escolher carne no açougue, muita gente acaba indo direto aos cortes mais conhecidos e valorizados, quase sempre acreditando que preço alto é sinônimo de maciez, sabor e qualidade.

Picanha, contrafilé e alcatra costumam dominar as preferências, enquanto outras opções seguem esquecidas nas vitrines, mesmo oferecendo um resultado surpreendente na panela ou na churrasqueira.

Em tempos de orçamento apertado, essa lógica começa a ser revista por quem tenta equilibrar economia e boa comida no dia a dia.

E é justamente nesse cenário que alguns cortes menos famosos voltam a chamar atenção, principalmente entre consumidores que já descobriram que existem carnes de segunda com excelente rendimento e muito sabor.

Um dos exemplos mais marcantes é o acém.

Durante muito tempo tratado apenas como uma opção mais simples e menos nobre, o corte tem conquistado espaço por entregar suculência, sabor intenso e versatilidade no preparo, tudo isso com um preço bem mais acessível do que o de carnes mais badaladas.

Quando bem preparado, o acém pode surpreender.

Ele funciona muito bem em receitas de panela, carne desfiada, ensopados, molhos e até em preparos assados, desde que tenha tempo suficiente para cozinhar e liberar toda a sua maciez.

O segredo está justamente em respeitar o tipo de corte e escolher o modo de preparo adequado, em vez de compará-lo diretamente a carnes pensadas para cocção rápida.

Outro ponto que faz diferença é o custo-benefício.

Além de custar menos, o acém costuma render bem e pode servir de base para diversas refeições, o que agrada especialmente famílias que buscam opções mais econômicas sem abrir mão do sabor.

No fim das contas, a fama de “carne de segunda” nem sempre faz justiça ao que chega ao prato.

Em muitos casos, o que falta a esses cortes não é qualidade, mas apenas mais espaço na escolha do consumidor.

E o acém prova justamente isso: com preparo certo, ele pode se tornar uma das carnes mais saborosas e suculentas da rotina.

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