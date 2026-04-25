Motorista é resgatada por sargento após carro capotar na GO-225, entre Pirenópolis e Corumbá

Após ser estabilizada, a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Corumbá de Goiás

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista é resgatada por sargento após carro capotar na GO-225, entre Pirenópolis e Corumbá
Motorista foi resgatada por sargento após carro capotar. (Foto: Reprodução)

Uma motorista ficou ferida após um grave acidente na madrugada deste sábado (25), na GO-225, entre os municípios de Pirenópolis e Corumbá de Goiás. O veículo em que ela estava capotou duas vezes após a condutora perder o controle da direção.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o acidente foi presenciado por um sargento que seguia viagem para Brasília. Ao se deparar com a cena, ele parou imediatamente para prestar socorro.

A vítima foi encontrada dentro do carro, desorientada e presa às ferragens. O militar realizou o atendimento pré-hospitalar inicial, avaliando o estado clínico e adotando medidas emergenciais ainda no local.

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Utilizando técnicas de resgate, o sargento conseguiu retirar a vítima do interior do veículo.

Em seguida, ele acionou equipes do Corpo de Bombeiros, que também deram apoio à ocorrência, auxiliando no resgate e garantindo a segurança da área durante o atendimento.

Após ser estabilizada, a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Corumbá de Goiás.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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