Personal trainer de Senador Canedo viraliza ao mostrar “truque” para treinar em academia lotada

Internautas se divertiram com a estratégia inusitada apresentada pelo profissional

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2026

Vídeo bem humorado já ultrapassou 1,6 milhões de visualizações. (Foto: Reprodução/Redes Sociais/@luisbritopersonal)

Se você já sofreu esperando aparelho na academia lotada, talvez vá se identificar com este vídeo que tem repercutido nas redes sociais.

O personal trainer Luís Brito, de Senador Canedo, viralizou após publicar uma gravação bem-humorada mostrando um suposto “método infalível” para conseguir usar aparelhos em horários de pico.

Na cena, ele interrompe um aluno que treinava em uma máquina, afirma que vai dar uma dica de execução e, logo em seguida, aproveita a oportunidade para continuar o próprio treino no aparelho.

A brincadeira rapidamente ganhou repercussão e já soma 1,6 milhão de visualizações. Nos comentários, internautas se divertiram com a situação e afirmaram ter se identificado com o cenário comum nas academias lotadas.

“Kkkkk vou usar essa tática!”, brincou um seguidor. “Boa dica, vou fazer isso amanhã”, comentou outro.

“Já fizeram isso comigo kkk”, relatou mais um internauta.

Ao G1, Luís afirmou que ficou surpreso com a repercussão e que teve a ideia justamente para fazer humor com esse incômodo comum nas academias.

“Decidi gravar esse vídeo por causa da alta demanda nos horários de pico, mas mostrando de forma descontraída e engraçada”, explicou.

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