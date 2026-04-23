Ginecologista investigado por abusos em Goiânia e Senador Canedo é preso após novas denúncias

Investigação aponta que crimes ocorriam há quase uma década

Pedro Ribeiro - 23 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quarta-feira (23), o médico ginecologista Marcelo Arantes, investigado por crimes sexuais contra pacientes em Goiânia e Senador Canedo.

A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça após o avanço das investigações e o aumento no número de denúncias.

Até o momento, mais de 20 mulheres já procuraram a polícia para relatar situações semelhantes envolvendo o profissional.

O caso ganhou repercussão nos últimos dias, após a divulgação do nome e da imagem do médico, medida adotada para incentivar novas vítimas a formalizarem denúncias.

Segundo a PC, os relatos indicam que o ginecologista se aproveitava da relação de confiança com as pacientes durante consultas para praticar atos abusivos.

As vítimas descrevem um padrão de comportamento que incluía perguntas íntimas sem relação com o atendimento, toques indevidos e procedimentos sem necessidade clínica.

Há registros de casos desde 2017, com ocorrências em Senador Canedo e também em Goiânia.

As investigações tiveram início após as primeiras denúncias feitas neste ano, e o número de vítimas cresceu rapidamente com a repercussão do caso.

O médico é investigado por estupro de vulnerável, e, conforme a polícia, há indícios de que os abusos ocorreram dentro dos consultórios durante atendimentos de rotina.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que o registro profissional foi suspenso por decisão judicial.

O órgão também destacou que todas as denúncias éticas seguem sob sigilo.

Antes da prisão, a defesa do médico afirmou que houve “linchamento moral” e questionou a forma como o caso vem sendo exposto.

A PC reforça que outras possíveis vítimas podem procurar a Delegacia da Mulher para relatar situações semelhantes, garantindo sigilo no atendimento.

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