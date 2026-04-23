Ginecologista investigado por abusos em Goiânia e Senador Canedo é preso após novas denúncias
Investigação aponta que crimes ocorriam há quase uma década
A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta quarta-feira (23), o médico ginecologista Marcelo Arantes, investigado por crimes sexuais contra pacientes em Goiânia e Senador Canedo.
A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça após o avanço das investigações e o aumento no número de denúncias.
Até o momento, mais de 20 mulheres já procuraram a polícia para relatar situações semelhantes envolvendo o profissional.
O caso ganhou repercussão nos últimos dias, após a divulgação do nome e da imagem do médico, medida adotada para incentivar novas vítimas a formalizarem denúncias.
Segundo a PC, os relatos indicam que o ginecologista se aproveitava da relação de confiança com as pacientes durante consultas para praticar atos abusivos.
As vítimas descrevem um padrão de comportamento que incluía perguntas íntimas sem relação com o atendimento, toques indevidos e procedimentos sem necessidade clínica.
Há registros de casos desde 2017, com ocorrências em Senador Canedo e também em Goiânia.
As investigações tiveram início após as primeiras denúncias feitas neste ano, e o número de vítimas cresceu rapidamente com a repercussão do caso.
O médico é investigado por estupro de vulnerável, e, conforme a polícia, há indícios de que os abusos ocorreram dentro dos consultórios durante atendimentos de rotina.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que o registro profissional foi suspenso por decisão judicial.
O órgão também destacou que todas as denúncias éticas seguem sob sigilo.
Antes da prisão, a defesa do médico afirmou que houve “linchamento moral” e questionou a forma como o caso vem sendo exposto.
A PC reforça que outras possíveis vítimas podem procurar a Delegacia da Mulher para relatar situações semelhantes, garantindo sigilo no atendimento.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!