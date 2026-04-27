Mulher trans abre queixa-crime contra Cássia Kis por transfobia em shopping

Roberta Santana, 25, diz ter sido discriminada pela atriz no banheiro feminino do Barra Shopping, no Rio

Folhapress - 27 de abril de 2026

Foto: Captura de Tele/Bruno Poletti Folhapress

Mulher trans que acusa Cássia Kis de transfobia, Roberta Santana, 25, abriu queixa-crime contra a atriz em uma delegacia do Rio.

A jovem se dirigiu à DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) para formalizar denúncia por injuria à polícia. Em contato com o UOL, afirmou ainda que formalizará denuncia ao Ministério Público.

“Viemos aqui na DECRADI hoje, eu, Benny [Briolly, vereadora de Niterói], estou assistida pela equipe dela. Viemos prestar boletim de ocorrência. Viemos atrás de justiça porque isso é inadmissível acontecer em 2026. Vamos até o final atrás de justiça.”

Roberta Santana, 25, diz ter sido discriminada pela atriz no banheiro feminino do Barra Shopping, no Rio. Splash também procurou Cássia Kis e o BarraShopping. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

Roberta, que trabalha no BarraShopping, na zona oeste do Rio, disse que começou a ser atacada por Cássia na fila do banheiro. “Ouvi coisas absurdas, entrei em uma das cabines e, ao sair, ela continuava falando coisas horríveis, e questionando minha presença no banheiro com uma das funcionárias”, escreveu em uma publicação nas redes.

Ouvi ela dizer que o Brasil estava perdido porque tinha ‘homem’ no banheiro, que não tinha uma placa ali autorizando minha entrada, coisas absurdas e deploráveis. Roberta Santana

Ela diz “nunca ter se sentido tão constrangida na vida”. “Quando eu falei que ela tinha que respeitar uma travesti no banheiro feminino, ela perguntou se eu estava assumindo que era homem. Minha única reação nessa situação foi pegar meu celular pra gravar. Ela ainda diz que não usa o banheiro masculino pra eu estar ali, banheiro que é meu por direito.”

Na gravação, é possível ver Roberta e uma mulher que parece ser Cássia Kis discutindo — não é possível ver nitidamente o rosto da atriz. “Estou sofrendo transfobia no banheiro do BarraShopping. A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo. Eu tenho documento, e mesmo se eu não tivesse…”, diz Roberta. “Eu tenho uma vagina. […] Eu não vou no banheiro dos homens”, diz a mulher identificada como a atriz. “Problema é seu. Mas eu frequento aqui porque eu sou uma mulher trans”, rebate Roberta, antes de encerrar a gravação.