Trump diz que motivo dos disparos não está claro e que atirador é ‘lobo solitário’

Republicano afirmou que o atirador foi detido e que um agente do Serviço Secreto foi ferido, mas sobreviveu

Folhapress - 26 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/X)

ISABELLA MENON

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O presidente Donald Trump disse que o motivo do ataque durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca ainda não está claro e definiu o autor dos disparos como “lobo solitário”. Segundo a imprensa americana, trata-se de Cole Tomas Allen, 31, de Torrance, cidade no estado da Califórnia.

O republicano afirmou que o atirador foi detido e que um agente do Serviço Secreto foi ferido, mas sobreviveu. O jantar ocorria no hotel Washington Hilton, na capital americana.

“Eles [Serviço Secreto] acreditam que ele era um lobo solitário e eu acredito nisso também”, disse Trump. O presidente falou a jornalistas após o evento ser interrompido por sons de tiros na noite deste sábado (25). Trump e a primeira-dama Melania Trump foram retirados às pressas do jantar.

O homem estava em uma área de triagem no hotel, não dentro do salão onde a festa ocorria. Uma foto do atirador detido foi publicada pelo presidente na rede Truth Social, assim como um vídeo de câmeras de segurança do hotel.

“É sempre um choque quando isso acontece. Eu ouvi um barulho, eu achei que era uma bandeja caindo. E era bem longe, ele não chegou na área, mas era uma arma”, narrou. Trump já foi atingido de raspão por uma bala em uma tentativa de assassinato durante um comício em julho de 2024 em Butler, no estado da Pensilvânia.

Perguntado se ele seria o alvo do atirador, o presidente disse: “Eu acho que era [o alvo]. Essas pessoas são loucas. Tinha muitas pessoas no salão, ele teria que percorrer um longo caminho”.

“É uma profissão perigosa. Eu vivo uma vida normal considerando que é uma vida perigosa”, disse o presidente. Ele afirmou também que não acha que a tentativa de ataque esteja ligada à guerra no Irã.

Jeffery W. Carroll, chefe da polícia de Washington, afirmou que o homem estava carregando uma escopeta, um revólver e diversas facas. Ele não teria sido ferido, mas foi levado para um hospital para passar por uma avaliação médica.

Carroll também contou que autoridades acreditam que o suspeito estava hospedado no hotel do evento, mas que a investigação ainda está no começo.

A gravação publicada por Trump mostra o homem correndo e disparando, tentando passar pela segurança, e sendo bloqueado por diversos agentes.

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês) é realizado todos os anos no fim de abril. Nele comparecem centenas de jornalistas e executivos de imprensa com seus convidados do mundo político e econômico, para arrecadar fundos para bolsas de estudo e prêmios.

Trump, ao contrário de todos os seus predecessores desde a década de 1920, sempre havia faltado no evento na condição de presidente, com exceção da festa deste sábado.

Segundo Trump, as forças de segurança solicitaram que todos saíssem do local da festa. Ele disse ter pedido para continuar no jantar, porém, teria sido orientado pelo Serviço Secreto a deixar o hotel.

O evento com os jornalistas será reagendado dentro de 30 dias, anunciou o presidente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!