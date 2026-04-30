Prefeitura de Aparecida começa a pagar adicional de insalubridade para profissionais da saúde

Pedro Pedro Ribeiro -
Prefeitura de Aparecida começa a pagar adicional de insalubridade para profissionais da saúde
(Foto: Divulgação/Jhonney Macena/Secom Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde do município.

O benefício já foi incluído na folha salarial de abril e contempla servidores que atuam na linha de frente da rede municipal.

Segundo a administração municipal, a medida foi implementada em meio ao processo de reorganização financeira da Prefeitura, que também tem mantido os salários do funcionalismo dentro do mês trabalhado.

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Ao anunciar a novidade, o prefeito Leandro Vilela (MDB) afirmou que a iniciativa busca valorizar os trabalhadores da área da saúde.

“Implementamos o adicional de insalubridade para a turma da saúde que está na linha de frente. Isso só foi possível com muita austeridade fiscal e trabalho para recuperar as contas da cidade”, declarou.

A Administração Municipal afirma que a inclusão do benefício integra uma política de valorização dos servidores e de melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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