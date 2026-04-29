Motociclista e passageira morrem após batida com carro em Aparecida de Goiânia

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas vítimas acabaram não resistindo

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motociclista e passageira morrem após batida com carro em Aparecida de Goiânia
Hebert Eisnten Gomes Silva, de 23 anos, era motociclista que morreu após colisão com carro em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (28) no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

A vítima, identificada como Hebert Eisnten Gomes Silva, conduzia uma motocicleta que se chocou com um carro na Avenida Lago das Garças, por volta das 17h, ficando em estado gravíssimo.

A condutora do automóvel de 44 anos, relatou que saía de uma clínica e, ao realizar uma manobra de ré, teve a visão prejudicada por um veículo estacionado, momento em que houve a colisão com a motocicleta. Ela realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Leia também

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro e encaminharam o motociclista ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Contudo, durante o transporte, ele sofreu parada cardiorrespiratória e chegou à unidade hospitalar entubado. Apesar das tentativas de reanimação, o jovem não resistiu e teve a morte confirmada por volta das 19h30.

A passageira da motocicleta, identificada como Luana Lopes Silva, também foi socorrida em estado grave, mas morreu ainda dentro da ambulância do Samu.

A motorista foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências legais, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.