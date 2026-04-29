Motociclista e passageira morrem após batida com carro em Aparecida de Goiânia

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas vítimas acabaram não resistindo

Augusto Araújo - 29 de abril de 2026

Hebert Eisnten Gomes Silva, de 23 anos, era motociclista que morreu após colisão com carro em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (28) no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

A vítima, identificada como Hebert Eisnten Gomes Silva, conduzia uma motocicleta que se chocou com um carro na Avenida Lago das Garças, por volta das 17h, ficando em estado gravíssimo.

A condutora do automóvel de 44 anos, relatou que saía de uma clínica e, ao realizar uma manobra de ré, teve a visão prejudicada por um veículo estacionado, momento em que houve a colisão com a motocicleta. Ela realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro e encaminharam o motociclista ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Contudo, durante o transporte, ele sofreu parada cardiorrespiratória e chegou à unidade hospitalar entubado. Apesar das tentativas de reanimação, o jovem não resistiu e teve a morte confirmada por volta das 19h30.

A passageira da motocicleta, identificada como Luana Lopes Silva, também foi socorrida em estado grave, mas morreu ainda dentro da ambulância do Samu.

A motorista foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências legais, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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