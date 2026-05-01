Disputa com a cara de Goiás: Anápolis terá campeonato de quem come mais pamonha

Público presente, além de poder torcer pelo competidor preferido, vai acompanhar show com DJ e poder comprar produtos para não ficar de fora da "comilança"

Isabella Valverde - 01 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube/Bruhno Rafael)

Se tem algo mais goiano do que uma deliciosa pamonha quentinha, é difícil imaginar. Pensando nessa paixão em comum, uma pamonharia de Anápolis decidiu criar um evento diferente e que promete mobilizar a cidade: uma competição para ver quem come mais pamonha.

A 3ª edição do campeonato gastronômico “Quem Come Mais Pamonha” está marcada para acontecer já neste sábado (02), na Pamonharia Jeitinho da Roça, localizada na Vila Jussara. Para comportar melhor o público, a rua ficará toda fechada para o evento.

A competição já virou tradição em Anápolis e, além de permitir que os participantes se deliciem com a comida típica goiana, vai premiar os primeiros colocados com dinheiro, um sanduíche e, claro, 10 pamonhas para aproveitar em casa.

O público presente, além de poder torcer pelo competidor preferido, vai acompanhar show com DJ e comprar produtos para não ficar de fora da “comilança”.

De sal ou de doce, não importa o sabor, mas uma coisa é certa: os participantes terão que ir com a barriga vazia para lutar pelo prêmio.

As inscrições já foram preenchidas, mas os anapolinos podem aproveitar o fim de semana para reunir a família e acompanhar o campeonato com a cara de Goiás.

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