Médico viraliza ao explicar como vender pamonhas em Goiás pode ser mais lucrativo que um plantão

Italo Lacosta refletiu sobre a profissão que vale mais a pena após parar em uma pamonharia no interior do estado

Natália Sezil - 01 de março de 2026

Médico viralizou ao explicar como fazer pamonhas dá mais dinheiro do que medicina. (Foto: Reprodução/@italolacosta)

O médico Italo Lacosta, que costuma compartilhar online os bastidores da rotina como socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viralizou após explicar como vender pamonhas em Goiás pode ser mais lucrativo do que dar um plantão.

O cenário da “reflexão” foi uma pamonharia em Pires do Rio, no Sudeste goiano, onde ele conta que chegou pouco depois das 17h. “Um dos comércios mais humildes do mundo, só portinha e tudo mais”, descreveu o espaço.

Conversando com a vendedora enquanto adquiria a própria refeição, Italo soube que ela havia feito 230 pamonhas naquele dia, das quais só faltava vender 10.

A partir daí, ele começa os cálculos. “[O local abre] às 15h, então ela trabalhou das 15h às 17h. Vamos pensar que ela gasta três horas para fazer as pamonhas, então de meio-dia às 18h”, estima.

O jovem explica que, naquele restaurante específico, o prato é vendido a R$ 8. Com 230 porções feitas e comercializadas diariamente, o valor total chega a R$ 1.840 todos os dias – por seis horas de trabalho.

Para comparar, Italo explica que um médico que presta um plantão de 12 horas costuma ganhar R$ 1.100. Ele ainda se adianta aos questionamentos que pode receber e pesa os prós e os contras das duas profissões.

“Ah, mas tem os custos [da pamonha]. Tem. Só que não morreu ninguém na mão [da cozinheira], ninguém xingou ela. Ela não teve que gastar R$ 1 milhão igual minha mãe gastou para me formar”, ri. “E se tiver fila ela acha bom”.

Para finalizar o vídeo, o médico vai direto ao ponto: “se você for inteligente, pamonharia dá mais dinheiro que medicina”.

A publicação logo viralizou, acumulou 124 mil curtidas e ultrapassou 1,6 milhão de visualizações no Instagram. Nos comentários, os internautas entraram na brincadeira.

Uma usuária refletiu: “minha filha está entrando pra particular de medicina agora. Acho que vou abrir uma pamonharia pra pagar…”. Outra compartilhou que foi justamente isso o que aconteceu na família dela: “minha mãe me formou em medicina com dinheiro de pamonharia”.

Uma terceira ainda somou à lista de profissões lucrativas. “Sabe outra coisa que eu descobri que também dá muita grana? Fazer curso de encanador”, defendeu.

