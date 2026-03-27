Pouca gente sabe, mas posicionar um item sobre o roteador do Wi-Fi pode melhorar o sinal dentro de casa

Método simples com objeto metálico pode ajudar a direcionar o sinal e reduzir interferências em alguns ambientes

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução Portal 6/Gemini IA)

Problemas com sinal de Wi-Fi fraco em determinados cômodos da casa são mais comuns do que parecem. Em muitos casos, a conexão não chega com a mesma intensidade em todos os ambientes e prejudica o uso da internet no dia a dia.

No entanto, um truque simples e pouco conhecido chama atenção: posicionar um objeto metálico, como uma chave, sobre o roteador pode ajudar a melhorar a distribuição do sinal.

Por que colocar um objeto no roteador pode ajudar

A explicação está no comportamento das ondas de rádio. O metal reflete parte do sinal e altera a forma como ele se espalha pelo ambiente.

Quando você posiciona uma chave sobre o roteador, especialmente próxima à antena, o objeto ajuda a direcionar o sinal para áreas específicas da casa. Assim, a cobertura pode melhorar em locais onde antes era mais fraca.

Além disso, o objeto reduz pequenas interferências e evita que o sinal se disperse em direções menos úteis, como paredes grossas ou móveis.

Como fazer o teste em casa

O procedimento é simples e leva poucos minutos:

Utilize uma chave de metal simples

Posicione o objeto sobre o roteador, preferencialmente próximo à antena

Ajuste a posição aos poucos e observe a diferença no sinal

Compare a qualidade da conexão antes e depois

Dessa forma, você consegue identificar se houve melhora na distribuição do sinal dentro da residência.

Cuidados importantes ao aplicar o truque

Apesar da praticidade, alguns cuidados são essenciais. Não bloqueie as saídas de ventilação do roteador, pois o aparelho precisa dissipar calor para funcionar corretamente.

Além disso, o método não garante melhora significativa em todos os casos. O efeito costuma ser limitado e varia conforme o ambiente e a estrutura da casa.

Por isso, use o truque como complemento e não como solução definitiva para problemas de conexão.

Quando o truque pode funcionar melhor

O método tende a funcionar melhor em ambientes com muitas barreiras físicas, como paredes espessas ou móveis grandes.

Ainda assim, fatores como posição do roteador, qualidade do equipamento e interferência de outros dispositivos continuam influenciando o desempenho da rede.

Assim, pequenos ajustes como esse ajudam a otimizar a conexão, principalmente em situações específicas.

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