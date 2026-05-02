A maioria dos motoristas brasileiros não sabe a diferença dessas placas de trânsito

Pequenos detalhes visuais em sinalizações comuns podem gerar consequências graves para diversos condutores

Magno Oliver - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução / Revista Oeste)

A segurança nas estradas brasileiras depende diretamente da correta interpretação das mensagens enviadas pelos órgãos de trânsito.

Entretanto, uma parcela significativa dos condutores enfrenta dificuldades para distinguir placas com cores e números visualmente idênticos.

O problema ocorre com maior frequência em vias de fluxo rápido, onde a leitura precisa deve ser instantânea.

Ignorar as nuances da sinalização vertical prejudica a previsibilidade do tráfego e aumenta o risco de colisões traseiras.

Geometria da obrigatoriedade

A principal dúvida reside na diferenciação entre a velocidade mínima permitida e a velocidade recomendada pela engenharia de tráfego.

Conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o formato da placa define sua natureza jurídica. Placas circulares indicam regulamentação, ou seja, impõem uma ordem que deve ser obrigatoriamente seguida.

Já as placas quadradas ou retangulares possuem caráter meramente informativo ou educativo para os usuários. Portanto, o círculo obriga o condutor, enquanto o quadrado apenas sugere uma conduta segura.

Impactos no fluxo e segurança

A placa de velocidade mínima estabelece que o veículo não deve circular abaixo daquele limite indicado. Ela é instalada em túneis e pontes para evitar que lentidões desnecessárias causem acidentes graves.

Por outro lado, a placa de recomendação serve como um conselho técnico para trechos com curvas ou pavimentação irregular.

Dirigir excessivamente devagar em locais de velocidade mínima obrigatória é considerado infração média por retardar o fluxo. O motorista deve sempre observar o formato do sinal antes de ajustar sua aceleração.

Atualizações e direção defensiva

Em 2026, o Conselho Nacional de Trânsito reforçou a necessidade de campanhas educativas sobre sinalização vertical em todo o país.

O uso de tecnologias assistivas nos veículos modernos já auxilia na leitura automática dessas placas para o motorista.

Contudo, a responsabilidade final pela interpretação correta permanece sendo do humano atrás do volante da unidade.

Consultar o manual do condutor e observar o contexto da via são passos essenciais para evitar multas. A compreensão total das cores e formas garante uma viagem tranquila e livre de imprevistos.

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