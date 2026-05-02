Adolescente morre após motorista em alta velocidade perder o controle do carro e causar acidente em Rio Verde

Grupo de adolescentes teria saído para comprar gelo e continuar ingerindo bebida alcoólica. Após o acidente, motorista fugiu

Da Redação - 02 de maio de 2026

Adolescente estava no banco de trás e chegou a ser retirado do veículo, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 15 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (02), em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

O caso aconteceu na Avenida José Costa Martins, no Residencial Portal do Sol, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM).

Conforme apurado pelo Portal 6, o adolescente estava em um carro com outros menores de idade. O grupo teria saído de uma residência para comprar gelo, com a intenção de continuar ingerindo bebida alcoólica.

Durante o trajeto, eles teriam decidido dar uma volta pela cidade. Em determinado momento, o condutor passou a dirigir em alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu contra veículos que estavam estacionados.

Com a força do impacto, o adolescente, que estava no banco traseiro, ficou desacordado e com sangramento. Ele chegou a ser retirado do veículo por outro ocupante, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Outros dois adolescentes tiveram ferimentos leves e conseguiram sair do carro por conta própria. Um quarto envolvido não apresentava lesões aparentes.

Após o acidente, o motorista teria pedido que o Samu fosse acionado, mas fugiu em seguida, tomando rumo ignorado.

A PM isolou a área e acionou a perícia. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local devem ajudar na identificação do condutor e na apuração da dinâmica do acidente.

O caso deve agora ser investigado.

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