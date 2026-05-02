Estrela do funk consciente é confirmado como atração principal no UAI Anápolis

Ingressos estão disponíveis para venda direta atravésdo WhatsApp, mas lote deve virar em breve

Davi Galvão Davi Galvão -
MC Marks foi confirmado como atração principal do evento. (Foto: Reprodução)
MC Marks foi confirmado como atração principal do evento. (Foto: Reprodução)

O cantor MC Marks, um dos maiores nomes do chamado “funk consciente“, é a atração principal já confirmada para o UAI Anápolis, que acontece no dia 09 de maio.

Desta vez, o Parque de Exposições vai ser o cenário de um show que vai além da curtição. Marks traz na bagagem sucessos como “Deus é Por Nós” e “Céu de Pipa”, transformando o palco em um espaço de mensagem positiva.

É a primeira vez que o artista se apresenta na cidade. O evento já é bastante antecipado na cidade, especialmente entre o público que aprecia automotivas e celebra desta vez a sua segunda edição.

Leia também

Os interessados em garantir ingressos para a apresentação, que ainda terá mais artistas revelados em breve, podem entrar em contato pelos telefones (62) 99458-5858 e (62) 99177-2446.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Uai Anápolis (@uaianapolis)

Até a noite desta sexta-feira (1), os valores da pista estavam em R$ 40, o VIP R$ 60, o camarote individual R$ 80 e R$ 150 pelo espaço influencer. O lote deve virar para este sábado (02).

O funk consciente, também conhecido como “funk de protesto” ou “funk engajado”, é um subgênero focado na crítica social, educação e superação.

Diferente de outras vertentes, suas letras buscam trazer mensagens de reflexão sobre a vida na periferia, denunciar injustiças e inspirar os ouvintes a mudarem de realidade.

Siga o canal do Portal 6 no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.