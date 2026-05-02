Estrela do funk consciente é confirmado como atração principal no UAI Anápolis

Ingressos estão disponíveis para venda direta atravésdo WhatsApp, mas lote deve virar em breve

Davi Galvão - 02 de maio de 2026

MC Marks foi confirmado como atração principal do evento. (Foto: Reprodução)

O cantor MC Marks, um dos maiores nomes do chamado “funk consciente“, é a atração principal já confirmada para o UAI Anápolis, que acontece no dia 09 de maio.

Desta vez, o Parque de Exposições vai ser o cenário de um show que vai além da curtição. Marks traz na bagagem sucessos como “Deus é Por Nós” e “Céu de Pipa”, transformando o palco em um espaço de mensagem positiva.

É a primeira vez que o artista se apresenta na cidade. O evento já é bastante antecipado na cidade, especialmente entre o público que aprecia automotivas e celebra desta vez a sua segunda edição.

Os interessados em garantir ingressos para a apresentação, que ainda terá mais artistas revelados em breve, podem entrar em contato pelos telefones (62) 99458-5858 e (62) 99177-2446.

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Até a noite desta sexta-feira (1), os valores da pista estavam em R$ 40, o VIP R$ 60, o camarote individual R$ 80 e R$ 150 pelo espaço influencer. O lote deve virar para este sábado (02).

O funk consciente, também conhecido como “funk de protesto” ou “funk engajado”, é um subgênero focado na crítica social, educação e superação.

Diferente de outras vertentes, suas letras buscam trazer mensagens de reflexão sobre a vida na periferia, denunciar injustiças e inspirar os ouvintes a mudarem de realidade.

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