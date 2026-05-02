Sorvete caseiro de café: delicioso e muito fácil de fazer

Uma etapa simples no preparo pode transformar completamente a textura do seu sorvete e deixá-lo incrivelmente cremoso

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/ Luiza Zaidan)

Nos dias mais quentes — ou mesmo quando bate aquela vontade de um doce diferente — as sobremesas geladas ganham espaço na rotina.

Além de refrescantes, elas também podem ser práticas e feitas com ingredientes simples que já estão na cozinha.

Ainda assim, muita gente acredita que preparar um bom sorvete em casa exige técnicas complicadas ou equipamentos específicos.

No entanto, novas formas de preparo vêm mostrando exatamente o contrário.

Com combinações acessíveis e alguns cuidados no processo, é possível alcançar uma textura surpreendente e um sabor marcante.

E quando o café entra na receita, o resultado se torna ainda mais interessante, equilibrando o doce com um toque intenso e sofisticado.

Como fazer sorvete de café cremoso em casa

Agora sim, o preparo do sorvete de café cremoso começa com a separação dos ingredientes:

3 colheres de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de água

1 caixa de leite condensado

3 caixas de creme de leite

Primeiramente, misture o café solúvel com a água até formar uma pasta homogênea.

Esse passo garante que o sabor se distribua de forma uniforme na receita.

Em seguida, coloque o leite condensado junto com essa pasta em uma batedeira ou liquidificador e bata bem. Logo depois, adicione o creme de leite e continue batendo por cerca de 5 minutos.

Nesse momento, a mistura começa a ganhar consistência.

Depois disso, leve ao freezer por aproximadamente 2 horas. Esse primeiro descanso inicia o processo de congelamento.

O segredo da textura cremosa

Aqui está o ponto que faz toda a diferença no sorvete de café cremoso.

Após as primeiras 2 horas no freezer, retire a mistura e bata novamente por cerca de 10 minutos.

Esse segundo batimento incorpora ar à massa, deixando o sorvete muito mais leve e macio.

Em seguida, volte com o creme ao recipiente e leve novamente ao freezer, desta vez por cerca de 24 horas.

Esse tempo final garante a consistência ideal para servir.

Além disso, esse processo evita a formação de cristais de gelo, que normalmente deixam o sorvete duro.

Portanto, ao seguir corretamente essa etapa, o resultado se torna mais cremoso e agradável.

Confira o passo a passo abaixo!

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