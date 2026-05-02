Sorvete caseiro de café: delicioso e muito fácil de fazer
Uma etapa simples no preparo pode transformar completamente a textura do seu sorvete e deixá-lo incrivelmente cremoso
Nos dias mais quentes — ou mesmo quando bate aquela vontade de um doce diferente — as sobremesas geladas ganham espaço na rotina.
Além de refrescantes, elas também podem ser práticas e feitas com ingredientes simples que já estão na cozinha.
Ainda assim, muita gente acredita que preparar um bom sorvete em casa exige técnicas complicadas ou equipamentos específicos.
- Não é panela de pressão, nem horas no fogo: o truque para cozinhar feijão em 15 minutos e ainda deixar com caldo grosso
- Mistura de açúcar, vinagre e detergente: para que serve e quando devemos usar
- Não é o ciclo rápido, nem o pesado: o modo certo da máquina de lavar que limpa melhor e ainda preserva as roupas
No entanto, novas formas de preparo vêm mostrando exatamente o contrário.
Com combinações acessíveis e alguns cuidados no processo, é possível alcançar uma textura surpreendente e um sabor marcante.
E quando o café entra na receita, o resultado se torna ainda mais interessante, equilibrando o doce com um toque intenso e sofisticado.
Como fazer sorvete de café cremoso em casa
Agora sim, o preparo do sorvete de café cremoso começa com a separação dos ingredientes:
- 3 colheres de sopa de café solúvel
- 2 colheres de sopa de água
- 1 caixa de leite condensado
- 3 caixas de creme de leite
Primeiramente, misture o café solúvel com a água até formar uma pasta homogênea.
Esse passo garante que o sabor se distribua de forma uniforme na receita.
Em seguida, coloque o leite condensado junto com essa pasta em uma batedeira ou liquidificador e bata bem. Logo depois, adicione o creme de leite e continue batendo por cerca de 5 minutos.
Nesse momento, a mistura começa a ganhar consistência.
Depois disso, leve ao freezer por aproximadamente 2 horas. Esse primeiro descanso inicia o processo de congelamento.
O segredo da textura cremosa
Aqui está o ponto que faz toda a diferença no sorvete de café cremoso.
Após as primeiras 2 horas no freezer, retire a mistura e bata novamente por cerca de 10 minutos.
Esse segundo batimento incorpora ar à massa, deixando o sorvete muito mais leve e macio.
Em seguida, volte com o creme ao recipiente e leve novamente ao freezer, desta vez por cerca de 24 horas.
Esse tempo final garante a consistência ideal para servir.
Além disso, esse processo evita a formação de cristais de gelo, que normalmente deixam o sorvete duro.
Portanto, ao seguir corretamente essa etapa, o resultado se torna mais cremoso e agradável.
Confira o passo a passo abaixo!
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!