Caixa realiza leilão com imóveis em Goiás e descontos de até 40%

Os interessados em participar devem encaminhar as propostas até as 10h dos dias 11, 15, 18 e 22, dependendo do edital e da região

Isabella Valverde - 02 de maio de 2026

Imagem ilustrativa de residencial em Goiânia com imóvel disponível no leilão. (Foto: Reprodução)

Em maio, a Caixa Econômica Federal realizará um novo leilão de imóveis, com oportunidades únicas e descontos de até 40%. Ao todo, serão 1.175 imóveis disponíveis em todo o território brasileiro, incluindo 157 residências no Centro-Oeste, com destaque para um apartamento em Goiânia por R$ 150 mil.

Os interessados em participar devem encaminhar as propostas até as 10h dos dias 11, 15, 18 e 22, dependendo do edital e da região.

Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no site Fidalgo Leilões e procurar pelos editais 0016/0226 e 0018/0226 na aba “Próximos Leilões”, na página inicial. Além disso, também é necessário fazer cadastro no site da Caixa para gerar o boleto de pagamento.

Em Goiânia, um apartamento de 91,91 m², localizado no Condomínio Residencial Sonho Dourado 2, está saindo por R$ 150 mil no lote 079/0016.

No site, existem ainda outras oportunidades de imóveis em Goiás com desconto da Caixa.

Os interessados em participar do leilão também podem financiar o imóvel e utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, a Caixa destaca que é preciso ficar atento, pois não encaminha diretamente o boleto das propostas. É de responsabilidade do arrematante pagar os valores exclusivamente no site indicado.

Como participar

O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma responsável pelo certame. Durante essa fase, é necessário preencher os dados solicitados, anexar a documentação exigida e aceitar os termos de adesão. Após a conclusão, as informações passam por análise do leiloeiro, que confirma a liberação por e-mail.

Com o cadastro aprovado, o interessado deve acessar os editais disponíveis e solicitar habilitação específica para participar das disputas.

Na sequência, o participante recebe orientações para concluir o vínculo com o sistema da Caixa. Só depois dessa etapa o acesso ao ambiente virtual de lances é liberado, permitindo escolher os imóveis desejados e registrar propostas conforme os valores mínimos e incrementos exigidos.

O leilão será dividido em duas etapas para cada edital. Na primeira praça, os bens são ofertados pelo valor de avaliação. Caso não sejam arrematados, seguem para a segunda fase, com possibilidade de descontos que podem chegar a 40%.

As disputas acontecem ao longo de maio, sempre no período da manhã, com datas distintas para cada edital.

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