Carnes de segunda que dão de 10 a 0 em qualquer picanha, segundo açougueiro

Cortes mais baratos podem surpreender no churrasco ao unir maciez, sabor e excelente custo-benefício. Especialista revela quais são os favoritos

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/

A picanha continua entre os cortes mais desejados pelos brasileiros quando o assunto é churrasco.

No entanto, o preço elevado faz muita gente procurar alternativas que entreguem sabor e maciez sem pesar tanto no bolso.

Ao mesmo tempo, a valorização de cortes menos conhecidos mudou a forma como muitos consumidores escolhem a carne.

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Atualmente, diversos açougueiros destacam peças que antes recebiam pouca atenção, mas que hoje conquistam espaço nas churrasqueiras por causa do excelente rendimento e da qualidade.

Entre elas, três cortes costumam aparecer entre os favoritos.

Açougueiro destaca cortes que surpreendem no churrasco

Segundo um açougueiro, algumas carnes classificadas popularmente como “de segunda” conseguem entregar uma experiência semelhante à de cortes nobres.

Além disso, elas costumam custar bem menos do que a picanha.

Confira as opções indicadas.

1. Fraldinha

A fraldinha se destaca pela maciez, pela suculência e pelo bom rendimento. Quando preparada no ponto certo, ela desenvolve bastante sabor e agrada diferentes paladares.

Além disso, o preço costuma variar entre R$ 35 e R$ 50 o quilo, enquanto uma picanha de boa qualidade frequentemente ultrapassa R$ 90 o quilo.

2. Paleta (Flat Iron)

Outro corte recomendado é a paleta, também conhecida em algumas regiões como raquete ou sete.

Depois que o açougueiro remove o nervo central, ela dá origem ao famoso Flat Iron, considerado um dos cortes mais macios do boi.

Nos açougues tradicionais, o preço normalmente fica entre R$ 30 e R$ 40 o quilo. Já nas boutiques especializadas, o Flat Iron limpo pode ultrapassar R$ 120 o quilo.

Miolo do acém também ganha espaço entre os favoritos

O terceiro corte citado é o miolo do acém, conhecido no mercado gourmet como Denver Steak ou, em algumas apresentações, Short Rib.

Diferentemente do acém tradicional, essa parte apresenta bastante marmoreio e uma textura extremamente macia.

Por isso, muitos açougues utilizam o corte em espetinhos e preparações na churrasqueira.

Entre as principais vantagens dessas carnes estão:

preço mais acessível;

ótima maciez;

sabor intenso;

bom rendimento;

excelente custo-benefício.

Apesar das comparações, a preferência entre esses cortes e a picanha depende do gosto de cada consumidor.

Ainda assim, muitos especialistas afirmam que o preparo correto influencia tanto quanto a escolha da carne.

Dessa forma, controlar a temperatura da churrasqueira, respeitar o ponto ideal e utilizar cortes de boa procedência faz toda a diferença no resultado final.

Confira mais no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Douglas Sousa (@doug_carnes_cortes)

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