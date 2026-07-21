Médico revela quais são os exames mais importantes para detectar doenças antes dos sintomas
Cristiano Sarkis esclareceu quando o check-up é indicado, quais exames devem ser feitos e os riscos da realização indiscriminada de testes
Descobrir uma doença antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas pode fazer toda a diferença no tratamento.
Esse foi um dos principais alertas feitos pelo médico Cristiano Sarkis durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo, nesta terça-feira (21), quando explicou quais exames são considerados essenciais para o rastreamento de algumas das enfermidades mais comuns.
Convidado do programa apresentado pelo jornalista Lucas Almeida, o especialista afirmou que os principais rastreamentos oncológicos recomendados atualmente são os de câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer colorretal e câncer de próstata.
Segundo ele, esses exames permitem identificar alterações ainda em fases iniciais da doença, aumentando significativamente as chances de cura.
Ao longo da entrevista, Sarkis também esclareceu o que significa o chamado rastreamento, conceito que ainda gera dúvidas entre muitos pacientes. Segundo o médico, trata-se de uma estratégia de prevenção que busca identificar doenças antes mesmo de qualquer manifestação clínica.
“O rastreamento é um tipo de prevenção em saúde. A gente pega a doença antes dela aparecer. A doença já existe, mas o paciente ainda não apresenta sintomas”, explicou.
Para o especialista, esse diagnóstico precoce possibilita tratamentos menos agressivos e muito mais eficazes. Ele ressaltou ainda que os exames devem ser realizados conforme indicação médica e respeitando critérios específicos para cada faixa etária e perfil de risco.
Questionado sobre os avanços tecnológicos na área da saúde, Sarkis avaliou que a inteligência artificial já vem revolucionando a prática médica, especialmente ao agilizar a interpretação de exames e a organização de informações clínicas. Apesar disso, fez questão de destacar que a tecnologia deve ser encarada como uma ferramenta de apoio.
“A tecnologia está aqui para ajudar a gente, para que possamos entregar um diagnóstico e um tratamento melhores para o paciente”, afirmou.
Na avaliação do médico, nenhuma inovação tecnológica é capaz de substituir a consulta médica e o exame físico, fundamentais para um diagnóstico preciso.
“O contato direto, colher a história do paciente e examiná-lo continuam sendo muito mais importantes do que os exames complementares”, ressaltou.
Outro ponto levantado durante a conversa foi a crença de que pedir muitos exames significa oferecer um atendimento melhor. Sarkis alertou que essa lógica nem sempre é verdadeira e que exames sem indicação também podem trazer prejuízos ao paciente.
“Todo exame tem potencial de causar dano. A gente precisa sempre pensar no risco-benefício e evitar exames que não têm indicação”, pontuou.
Além do rastreamento de câncer, a entrevista abordou temas como check-ups, testes rápidos, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), atividade física e medicina personalizada.
Ao comentar campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul e Julho Amarelo, o especialista destacou que elas cumprem um importante papel de conscientização, mas reforçou que a prevenção precisa fazer parte da rotina durante todo o ano.
Já sobre o futuro da profissão médica, Sarkis afirmou que a inteligência artificial tende a ganhar cada vez mais espaço nos consultórios, mas acredita que os profissionais que souberem utilizar a tecnologia sairão na frente.
“Quem não se adaptar à inteligência artificial pode perder espaço. Não porque ela vai substituir o médico, mas porque ela veio para tornar o trabalho mais eficiente”, concluiu.
A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.
Confira a entrevista na íntegra:
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