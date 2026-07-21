Médico revela quais são os exames mais importantes para detectar doenças antes dos sintomas

Cristiano Sarkis esclareceu quando o check-up é indicado, quais exames devem ser feitos e os riscos da realização indiscriminada de testes

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Portal 6)

Descobrir uma doença antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas pode fazer toda a diferença no tratamento.

Esse foi um dos principais alertas feitos pelo médico Cristiano Sarkis durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo, nesta terça-feira (21), quando explicou quais exames são considerados essenciais para o rastreamento de algumas das enfermidades mais comuns.

Convidado do programa apresentado pelo jornalista Lucas Almeida, o especialista afirmou que os principais rastreamentos oncológicos recomendados atualmente são os de câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer colorretal e câncer de próstata.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Segundo ele, esses exames permitem identificar alterações ainda em fases iniciais da doença, aumentando significativamente as chances de cura.

Ao longo da entrevista, Sarkis também esclareceu o que significa o chamado rastreamento, conceito que ainda gera dúvidas entre muitos pacientes. Segundo o médico, trata-se de uma estratégia de prevenção que busca identificar doenças antes mesmo de qualquer manifestação clínica.

“O rastreamento é um tipo de prevenção em saúde. A gente pega a doença antes dela aparecer. A doença já existe, mas o paciente ainda não apresenta sintomas”, explicou.

Para o especialista, esse diagnóstico precoce possibilita tratamentos menos agressivos e muito mais eficazes. Ele ressaltou ainda que os exames devem ser realizados conforme indicação médica e respeitando critérios específicos para cada faixa etária e perfil de risco.

Questionado sobre os avanços tecnológicos na área da saúde, Sarkis avaliou que a inteligência artificial já vem revolucionando a prática médica, especialmente ao agilizar a interpretação de exames e a organização de informações clínicas. Apesar disso, fez questão de destacar que a tecnologia deve ser encarada como uma ferramenta de apoio.

“A tecnologia está aqui para ajudar a gente, para que possamos entregar um diagnóstico e um tratamento melhores para o paciente”, afirmou.

Na avaliação do médico, nenhuma inovação tecnológica é capaz de substituir a consulta médica e o exame físico, fundamentais para um diagnóstico preciso.

“O contato direto, colher a história do paciente e examiná-lo continuam sendo muito mais importantes do que os exames complementares”, ressaltou.

Outro ponto levantado durante a conversa foi a crença de que pedir muitos exames significa oferecer um atendimento melhor. Sarkis alertou que essa lógica nem sempre é verdadeira e que exames sem indicação também podem trazer prejuízos ao paciente.

“Todo exame tem potencial de causar dano. A gente precisa sempre pensar no risco-benefício e evitar exames que não têm indicação”, pontuou.

Além do rastreamento de câncer, a entrevista abordou temas como check-ups, testes rápidos, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), atividade física e medicina personalizada.

Ao comentar campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul e Julho Amarelo, o especialista destacou que elas cumprem um importante papel de conscientização, mas reforçou que a prevenção precisa fazer parte da rotina durante todo o ano.

Já sobre o futuro da profissão médica, Sarkis afirmou que a inteligência artificial tende a ganhar cada vez mais espaço nos consultórios, mas acredita que os profissionais que souberem utilizar a tecnologia sairão na frente.

“Quem não se adaptar à inteligência artificial pode perder espaço. Não porque ela vai substituir o médico, mas porque ela veio para tornar o trabalho mais eficiente”, concluiu.

A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

Confira a entrevista na íntegra:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!