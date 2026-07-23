Carne com gordura amarela ou gordura branca: veja a diferença e qual é a melhor, segundo açougueiros

Detalhe discreto no balcão do açougue revela pistas sobre criação, sabor e uso ideal de cada peça antes de chegar à panela

(Foto: Reprodução)

No balcão refrigerado, preço, corte e quantidade costumam concentrar toda a atenção. Entretanto, uma característica menos observada também desperta dúvidas: enquanto algumas peças apresentam gordura branca, outras têm uma camada visivelmente amarelada.

Apesar da diferença, nenhuma das duas é necessariamente melhor. Segundo açougueiros, a escolha depende do sabor desejado, do preparo e das demais características da carne.

A cor da gordura, sozinha, não comprova maciez, frescor ou qualidade superior.

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Por que a gordura fica amarela?

Gordura amarelada aparece com maior frequência em bovinos criados ou terminados a pasto.

Isso acontece porque pigmentos naturais presentes na vegetação podem se acumular no tecido adiposo do animal.

A tonalidade também costuma ser mais evidente em animais mais velhos.

Portanto, gordura amarela não significa automaticamente que a carne esteja estragada ou seja de qualidade inferior.

Essas peças podem apresentar sabor bovino mais marcante. Por isso, agradam quem procura intensidade em assados, cozidos demorados e churrascos.

O que indica a gordura branca?

Gordura branca ou levemente creme é comum em animais mais jovens e em sistemas de alimentação que incluem maior quantidade de grãos.

Em geral, ela está associada a um sabor mais suave e à aparência tradicionalmente procurada pelos consumidores.

Ainda assim, isso não garante que o corte será mais macio.

A maciez também depende da idade do animal, do músculo que originou o corte, da quantidade de gordura entremeada e do processo de maturação.

Afinal, qual comprar?

Para bifes e preparos rápidos, açougueiros costumam recomendar peças com gordura firme, clara e bem distribuída, além de bom marmoreio.

Quem prefere sabor mais intenso, porém, pode escolher tranquilamente uma carne com gordura amarela.

Mais importante do que decidir pela cor é verificar a conservação.

Carne própria para consumo deve apresentar coloração uniforme, cheiro característico e gordura branca, creme ou amarelo-pálida.

Manchas esverdeadas, odor desagradável e superfície pegajosa são sinais de alerta.

Também é necessário observar a refrigeração, o prazo de validade e a procedência do produto.

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