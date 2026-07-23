Vanessa Marega está oficialmente foragida, explica delegado

Polícia cumpriu buscas, bloqueou bens e valores, mas não encontrou a investigada nos endereços ligados a ela

A Polícia Civil segue realizando diligências para cumprir a ordem de prisão e dar continuidade às investigações. (Foto: Reprodução)

Vanessa Lorany Reges de Almeida, conhecida como Vanessa Marega, passou a ser considerada oficialmente foragida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). A situação foi confirmada após os agentes tentarem cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra a empresária em Anápolis.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Leonilson de Sousa, a investigada foi procurada durante a Operação Chamariz, deflagrada na manhã de quarta-feira (22) pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 3ª Delegacia Regional de Polícia (DRP).

Na ocasião, as equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresária em Anápolis. O primeiro alvo ficava em um condomínio de chácaras no bairro Chácaras Atibaias, enquanto o segundo estava localizado na Vila João Luiz de Oliveira.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

De acordo com o delegado, também foram cumpridas medidas de bloqueio de valores e bens, além do bloqueio judicial de um imóvel que era utilizado como depósito dos produtos.

A pedido da PCGO, o Poder Judiciário também determinou o sequestro de valores mantidos em contas bancárias da investigada e da empresa ligada a ela.

Vanessa, porém, não foi encontrada em nenhum dos imóveis. A Polícia Civil segue realizando diligências para cumprir a ordem de prisão e dar continuidade às investigações.

“A investigação agora continua com o objetivo de estabelecer se havia ou não coautoria, além de reunir mais elementos e ouvir outras vítimas para fortalecer ainda mais a instrução probatória”, afirmou Leonilson.

Investigação

A empresária é investigada por suspeita de estelionato em negociações envolvendo eletrodomésticos e eletrônicos vendidos por valores muito abaixo dos praticados no mercado.

A prisão preventiva foi decretada após representação da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Vanessa também é alvo de dezenas de ações na esfera cível movidas por consumidores que afirmam ter pago por produtos que não foram entregues.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o prejuízo apurado até o momento gira em torno de R$ 800 mil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!