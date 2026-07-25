Governo faz comunicado aos brasileiros que moram sozinhos e podem ter direito a Bolsa Família nesses casos

Morar sozinho não impede o acesso ao Bolsa Família. No entanto, o programa exige o cumprimento de critérios de renda e de cadastro antes da concessão do benefício

(Foto: Lyon Santos/MDS)

Quem mora sozinho também pode solicitar o Bolsa Família.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que o programa atende apenas famílias com vários integrantes, ele também contempla quem vive sozinho e atende aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

No entanto, receber o benefício depende de uma análise.

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Antes de aprovar o pagamento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) verifica as informações do Cadastro Único (CadÚnico), confere a renda informada e avalia se o cidadão cumpre todos os requisitos do programa.

Quem pode receber o benefício?

As pessoas que vivem sozinhas são classificadas como famílias unipessoais.

Por isso, elas podem participar do Bolsa Família desde que atendam às regras vigentes.

O principal requisito é possuir renda mensal por pessoa de até R$ 218.

Além disso, o interessado precisa manter o CadÚnico atualizado e informar corretamente sua situação familiar durante o atendimento.

Depois da inscrição, o Governo Federal analisa os dados antes de decidir sobre a concessão do benefício.

Quais são os requisitos?

Para participar do programa, o cidadão deve cumprir algumas exigências. Entre elas estão:

renda mensal por pessoa de até R$ 218;

inscrição ativa e atualizada no CadÚnico;

comprovação de que mora sozinho, quando o órgão responsável solicitar;

informações compatíveis com os bancos de dados do Governo Federal.

Caso a análise seja positiva, o beneficiário passa a receber, no mínimo, R$ 600 por mês, conforme as regras atuais do programa.

Como fazer o cadastro?

O primeiro passo é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município para realizar ou atualizar a inscrição no CadÚnico.

Durante o atendimento, o responsável pelo cadastro coleta as informações da família, solicita os documentos necessários e registra a declaração de quem afirma morar sozinho.

Em seguida, o sistema encaminha os dados para análise do Governo Federal.

Quais documentos são necessários?

Para agilizar o atendimento, leve:

documento oficial com foto, como RG ou CNH;

CPF;

comprovante de residência;

título de eleitor;

carteira de trabalho ou comprovante de renda, se houver.

Apresentar toda a documentação ajuda a evitar pendências durante a análise do cadastro.

Como funciona a fiscalização?

Nos últimos anos, o Governo Federal ampliou a fiscalização para combater fraudes envolvendo famílias unipessoais.

Atualmente, os órgãos responsáveis cruzam as informações do CadÚnico com bases de dados da Receita Federal, do INSS e de outros registros públicos. Dessa forma, conseguem identificar possíveis inconsistências nas declarações.

Embora o MDS tenha flexibilizado temporariamente a exigência de visitas domiciliares em alguns municípios, a conferência das informações continua fazendo parte do processo.

Se o sistema identificar irregularidades, o Governo pode bloquear ou cancelar o benefício.

O cadastro garante o pagamento?

Não. Fazer a inscrição no CadÚnico representa apenas a primeira etapa do processo.

Depois disso, o Ministério avalia os dados, verifica se o cidadão atende aos critérios de renda e confere a disponibilidade orçamentária do programa.

Somente após essa análise o Governo pode aprovar a entrada no Bolsa Família.

No fim das contas, o Bolsa Família para Quem Mora Sozinho continua disponível para quem cumpre os requisitos estabelecidos pelo programa.

Por isso, manter o CadÚnico atualizado, apresentar informações verdadeiras e reunir toda a documentação aumenta as chances de o pedido seguir sem pendências e ser analisado corretamente.

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