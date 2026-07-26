Motorista abastece tanque, foge sem pagar e deixa prejuízo de mais de R$ 300 em Anápolis

Câmeras de segurança registraram toda a ação e devem auxiliar na identificação do suspeito

Câmera de segurança filmou momento em que motorista foge sem pagar por combustível. (Imagem: Reprodução)

Um motorista é procurado após abastecer um veículo e fugir sem pagar em um posto de combustíveis localizado no Parque dos Pirineus, em Anápolis, na madrugada deste domingo (26).

O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua PP-1. Conforme as informações apuradas, o suspeito chegou ao local conduzindo um Hyundai HB20 branco e pediu para completar o tanque do veículo.

Após o abastecimento, que totalizou R$ 305,09 em gasolina, o homem deixou o local sem realizar o pagamento.

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Ainda de acordo com os relatos, o motorista era moreno, tinha cabelo crespo e utilizava um artifício para dificultar a identificação do automóvel: a placa traseira estava coberta.

Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação e devem auxiliar na identificação do suspeito. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

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