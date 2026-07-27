A carne que bate de frente com a picanha e é ideal para o final do mês, segundo açougueiros
Carne menos disputada esconde uma combinação de sabor, gordura e versatilidade capaz de transformar o churrasco sem pesar no bolso
Quem planeja o churrasco perto do fim do mês costuma enfrentar um dilema: economizar ou servir uma carne saborosa. No entanto, uma alternativa menos badalada pode entregar maciez e suculência sem exigir tanto do orçamento.
O corte em questão é a ponta do peito, carne bovina que chama a atenção pela camada generosa de gordura e pelo sabor marcante. Quando preparada corretamente, ela pode bater de frente com a picanha e surpreender os convidados.
Gordura ajuda a preservar a suculência
No vídeo, o açougueiro mostra como a peça pode ser dividida em bifes largos e espessos. O formato lembra o de cortes mais valorizados, principalmente por causa da capa de gordura presente em uma das laterais.
Durante o preparo, essa gordura derrete aos poucos e ajuda a manter a carne úmida. Além disso, contribui para formar uma crosta dourada e intensificar o sabor.
Preparo exige atenção
A ponta do peito possui fibras mais firmes. Por isso, pode ficar melhor quando assada lentamente, seja na churrasqueira, no forno ou na panela de pressão.
Caso seja cortada em bifes, o ideal é evitar peças muito finas e respeitar o sentido contrário das fibras na hora de servir. Esse cuidado reduz a sensação de resistência durante a mastigação.
Sal grosso ou sal de parrilla já são suficientes para temperar. Depois de pronta, a carne também deve descansar por alguns minutos antes de ser fatiada, evitando a perda dos líquidos.
Com preço geralmente mais acessível que o de cortes nobres, a ponta do peito surge como opção para manter o churrasco no cardápio mesmo quando o orçamento está mais apertado.
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