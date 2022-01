Receita de Molho Verde: aprenda você mesmo a fazer em casa

Vamos abrir o jogo, um bom sanduíche pede um bom molho acompanhado. Logo, pode ser o mais gourmet possível ou aquele bom e velho X-Tudo, não pode faltar aquele molho verde! Foi pensando nisso que hoje trouxemos uma Receita de Molho Verde muito fácil para você. Veja!

Receita de Molho Verde:

Você vai precisar de:

1 xícara de Cheiro verde

3 dentes de Alho

250 mililitros de Leite

Óleo a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, comece por picar o alho e coloque-o no liquidificador. Em seguida, acrescente o leite e bata no nível baixo do liquidificador. Assim, sem desligar acrescente o cheiro verde e continue a bater. Por fim, pegue o óleo e no furo da tampa do liquidificador vá adicionando a fio o óleo até engrossar acrescente uma pitada de sal e está pronto o seu molho verde.

Dica: Se quiser um molho mais azedinho, vale adicionar o suco de um limão.

