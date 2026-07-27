Não é com faca, nem com água quente: a melhor maneira de remover gelo do congelador em poucos minutos, segundo técnicos

Vapor da água quente remove o gelo com segurança, sem risco de danificar as paredes internas do freezer

Truque para tirar o gelo do congelador (Foto: Reprodução)

Com o tempo, é comum que o freezer acumule uma camada de gelo nas paredes internas. Além de reduzir o espaço disponível, esse excesso pode prejudicar o desempenho do aparelho e aumentar o consumo de energia.

Para resolver o problema, muita gente recorre a facas ou joga água fervente diretamente no compartimento, mas especialistas alertam que essas práticas podem causar danos permanentes.

O método mais indicado é muito mais simples e utiliza apenas o vapor da água quente. Primeiro, desligue o freezer da tomada e retire todos os alimentos. Em seguida, coloque uma panela ou tigela resistente ao calor com água bem quente dentro do compartimento e feche a porta por cerca de 10 a 15 minutos.

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Durante esse período, o vapor ajuda a desprender o gelo das paredes, facilitando sua remoção sem exigir força ou o uso de objetos cortantes. Quando os blocos começarem a se soltar, eles podem ser retirados cuidadosamente com uma espátula de plástico ou até mesmo com as mãos.

Os técnicos reforçam que facas, chaves de fenda e outros utensílios metálicos nunca devem ser usados para quebrar o gelo. Um pequeno furo nos dutos do sistema de refrigeração pode provocar vazamento do gás refrigerante e gerar um conserto caro — ou até inviabilizar o funcionamento do freezer.

Outra prática que deve ser evitada é despejar água fervente diretamente sobre o gelo. A mudança brusca de temperatura pode deformar peças plásticas e causar rachaduras em componentes internos. Por isso, a recomendação é aproveitar apenas o vapor produzido pela água quente.

Para evitar que o problema volte a acontecer rapidamente, mantenha a borracha de vedação da porta em boas condições, evite deixá-la aberta por muito tempo, nunca guarde alimentos ainda quentes e faça o descongelamento antes que a camada de gelo fique muito espessa.

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