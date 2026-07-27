Vaso sanitário descendo pouca água na descarga: veja como resolver o problema sem precisar trocar a caixa acoplada, segundo encanadores

Encanadores explicam que ajustes simples podem recuperar a força da descarga sem trocar a caixa acoplada

(Foto: Ilustração/Youtube/casapratica)

Uma descarga fraca nem sempre significa que a caixa acoplada precisa ser substituída. Na maioria dos casos, o problema está em componentes internos que podem ser regulados ou trocados com facilidade.

Segundo encanadores, verificar a boia, o registro e a válvula de descarga costuma ser suficiente para recuperar a força da água e evitar gastos desnecessários.

Ajuste da boia pode aumentar o volume de água

O primeiro passo é conferir o nível de água dentro da caixa acoplada. Quando o reservatório enche abaixo do nível recomendado, a descarga libera menos água e perde eficiência.

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O ideal é que a água fique entre um e dois centímetros abaixo do tubo de extravasamento. Caso esteja muito baixa, basta ajustar a boia conforme o modelo instalado, aumentando o volume armazenado antes do acionamento.

Registro parcialmente fechado reduz a vazão

Outro ponto importante é verificar o registro que abastece a caixa. Se ele estiver parcialmente fechado, o enchimento acontece mais lentamente e pode não atingir o volume ideal.

Abrir completamente o registro costuma ser um procedimento simples e pode melhorar o desempenho da descarga sem necessidade de qualquer troca de peça.

Válvula desgastada também pode causar o problema

A válvula de descarga, responsável por liberar a água da caixa para o vaso sanitário, sofre desgaste natural com o tempo. Quando ela não abre totalmente ou fecha antes do esvaziamento completo do reservatório, a descarga perde força.

Nessas situações, a substituição apenas da válvula interna costuma resolver o problema. O componente é encontrado facilmente em lojas de material de construção e possui custo bem menor do que uma caixa acoplada nova.

Quando a troca da caixa é realmente necessária?

Especialistas explicam que a substituição da caixa acoplada normalmente só é indicada quando há rachaduras, vazamentos na estrutura de cerâmica ou quando o modelo é tão antigo que já não existem peças de reposição.

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