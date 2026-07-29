99 revela por que escolheu Goiânia para testar novos serviços antes de levá-los ao resto do Brasil: “Cidade excelente para testes”

Em entrevista ao Portal 6, executivo por que a capital se tornou referência e antecipou novos passos da operação no estado

Gerente executivo de Inteligência Comercial da 99Compras, Douglas Fernando Fabian. (Foto: Divulgação/99)

Depois de escolher Goiânia para lançar a 99Food e iniciar a operação da 99Compras no Brasil, a 99 explicou por que a capital goiana se tornou o principal laboratório da empresa para novos serviços. Em entrevista ao Portal 6, o gerente executivo de Inteligência Comercial da 99Compras, Douglas Fernando Fabian, definiu Goiânia como uma “cidade excelente para testes” e afirmou que Goiás segue nos planos de expansão da plataforma.

Segundo o executivo, a escolha da capital goiana não aconteceu por acaso. Goiânia reúne características que permitem testar diferentes cenários antes da expansão nacional, principalmente pela eficiência logística.

“Goiânia se demonstra, dentro dos nossos lançamentos, uma cidade excelente para fazermos uma série de testes. A logística é algo muito importante para nós, porque o usuário espera praticidade”, explicou.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Douglas destacou que as avenidas largas e a distribuição geográfica da cidade facilitam a avaliação das entregas, enquanto a base consolidada de entregadores — fortalecida pela operação da 99Moto, também lançada inicialmente em Goiânia — oferece segurança para a expansão dos serviços. Além disso, a diversidade econômica da capital permite reproduzir diferentes perfis de consumo encontrados em outras regiões do país.

O executivo também comentou sobre a disputa no mercado de delivery, atualmente liderado pelo iFood. Para ele, o principal diferencial da 99 é o conceito de superapp, que concentra diferentes soluções em um único ambiente.

“Somos o único aplicativo no Brasil que integra mobilidade, entregas, delivery, compras e serviços financeiros em um só lugar. Isso faz com que o usuário utilize o aplicativo com muito mais frequência”, afirmou.

Segundo Douglas, essa integração aumenta a recorrência de uso da plataforma e fortalece a estratégia da empresa para ganhar espaço no mercado.

Questionado pelo Portal 6 sobre os próximos passos da empresa em Goiás, o executivo afirmou que o estado permanece no radar da 99. A definição das próximas cidades, segundo ele, leva em consideração indicadores como demanda, dados econômicos, logística e a estrutura do varejo local.

“Goiás está na nossa lista de expansão muito em breve. É um estado que nos acolhe de forma excelente e mais goianos poderão usufruir dos nossos serviços”, garantiu.

Apesar da sinalização, Douglas ressaltou que os municípios que receberão a 99Food e a 99Compras ainda fazem parte da estratégia comercial da empresa e, por isso, não podem ser divulgados neste momento.

Entenda o que é a 99Compras

A 99Compras é o serviço de marketplace da 99 que permite aos usuários fazer pedidos de produtos de diferentes categorias pelo aplicativo.

A plataforma reúne estabelecimentos como supermercados, farmácias, pet shops, lojas de conveniência e outros comércios, funcionando de forma semelhante a outros aplicativos de delivery.

O serviço começou a operar em Goiânia neste ano como projeto-piloto e, desde então, vem sendo expandido para outras regiões do país.

A iniciativa integra a estratégia da empresa de ampliar a oferta de serviços dentro do aplicativo, que já reúne transporte de passageiros, entrega de refeições e logística.

* Texto produzido em colaboração com o repórter Gabriel Yuri.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!