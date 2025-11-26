A posição correta para dormir, segundo a ciência: ela melhora o funcionamento dos seus órgãos

Deitar assim pode favorecer a digestão, reduzir refluxos e auxiliar a eliminação de toxinas do organismo

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ivan Oboleninov)

Desde que a última refeição já esfriou e o corpo se prepara para o repouso, surge uma pergunta simples, mas poderosa: de que lado você vai dormir? A resposta pode fazer diferença no funcionamento do seu corpo.

Pesquisas recentes e tradições milenares coincidem ao sugerir que a posição lateral esquerda não é apenas confortável: ela representa uma estratégia silenciosa de bem-estar fisiológico.

Por que o lado esquerdo ganha destaque

Para quem sofre com refluxo gastroesofágico (DRGE), as evidências são consistentes: dormir sobre o lado esquerdo reduz significativamente o tempo de contato do ácido gástrico com o esôfago durante a noite.

Uma revisão sistemática de 2023 com pacientes de refluxo mostrou que a posição “left lateral decubitus” (LLD) diminui tanto a exposição ácida quanto o tempo de clareamento do ácido, em comparação com dormir de costas ou do lado direito.

Esse efeito tem explicação anatômica: deitado à esquerda, o estômago permanece abaixo do esôfago, o que evita que o ácido suba com facilidade.

Como consequência, adultos com refluxo relatam menos azia e interrupções do sono — e uma melhora visível na qualidade do descanso.

Além disso, há ganhos no processo digestivo como um todo. Dormir do lado esquerdo ajuda o bolo alimentar a seguir seu trajeto natural, acelera a passagem para o intestino delgado e favorece a digestão ao aproveitar a curvatura natural do estômago.

Corpo em equilíbrio: drenagem linfática, circulação e muito mais

Mas os benefícios não se limitam ao trato digestivo. Há indícios de que essa posição potencializa a drenagem linfática — inclusive a cerebral — favorecendo a eliminação de toxinas do organismo e contribuindo para a saúde do sistema imunológico e neurológico.

Alguns especialistas ainda citam melhora na circulação e redução da sobrecarga sobre órgãos internos, como rins e coração: segundo entrevistas recentes, deitar sobre o lado esquerdo com uma postura correta pode facilitar a filtragem renal e ajudar na eliminação de líquidos, o que se traduz em menor inchaço nas extremidades pela manhã.

Contudo, pesquisadores alertam que, fora situações como refluxo, gestação ou distúrbios de sono, não existe um consenso absoluto de que essa seja a “única” posição ideal para todas as pessoas: conforto e qualidade do sono permanecem determinantes.

Vale destacar que a maioria dos estudos foca em refluxo ou questões digestivas. Em pessoas saudáveis, com boa digestão e sono tranquilo, não há comprovação robusta de que dormir sempre do lado esquerdo gere benefícios significativos no longo prazo.

Além disso, fatores como colchão, travesseiro, elevação da cabeceira da cama e hábitos noturnos (como não comer antes de deitar) continuam fundamentais para garantir um sono saudável e prevenir azia.

Para quem tem refluxo, má digestão ou má circulação — ou simplesmente quer testar se essa mudança melhora a qualidade do sono — vale a pena experimentar a lateral esquerda. Mas, como todo item de saúde, a observação dos resultados deve ser individual.

No fim, o corpo fala: prestar atenção em como você dorme pode revelar mais do que parece — e transformar hábitos simples em aliados do bem-estar.

