“Pode se preparar para o velório”: suspeito ligou para a mãe da vítima antes de matá-la em chacina de Goiatuba

Jaine Chaves chegou a pedir perdão e declarar amor à mãe durante ligação feita pelo próprio suspeito, que segue internado em estado grave no Hugol, em Goiânia

Jaine Barbosa Chaves foi morta na chacina registrada em Goiatuba. O principal suspeito é Leonardo José de Araújo, internado sob escolta policial. (Foto: Reprodução)

Novas informações sobre a chacina registrada na zona rural de Goiatuba, no Sul de Goiás, revelam que a mãe de Jaine Barbosa Chaves, de 29 anos, recebeu uma ligação do principal suspeito poucos minutos antes do feminicídio.

Usando o celular da própria vítima, Leonardo José de Araújo, de 43 anos, avisou que ela seria morta e ainda permitiu que a jovem falasse rapidamente com a mãe antes do crime.

Em entrevista à TV Anhanguera, a mãe de Jaine, Maria Raimunda Barbosa Souza contou que atendeu a chamada acreditando que era a filha.

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“Eu ainda disse: ‘Oi, minha filha, tudo bem?’. Mas ele respondeu: ‘Aqui não é ela, é o Leonardo’. Depois falou: ‘Você sabia que sua filha vai morrer?'”, relatou.

Segundo Maria Raimunda, Jaine conseguiu falar rapidamente durante a ligação.”Ela disse: ‘Mãe, me perdoa. Eu te amo’.”

A irmã da vítima, Erlane Magda Barbosa, também recebeu uma ligação do suspeito e tentou convencê-lo a desistir.

“Ele respondeu: ‘Ela vai morrer hoje. Pode se preparar para o velório. Eu já matei dois lá atrás’.”

Velório de Jaine será nesta quinta-feira

O velório de Jaine será realizado às 07h desta quinta-feira (30), na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Central, no bairro Dom Bosco 2, em Goiatuba.

Já o velório de Nahtan Moraes Dutra Campos, outra vítima, está sendo realizado na Funerária Paz Universal, em Goiatuba. O sepultamento está previsto para às 17h30 no jazigo da família no Cemitério São Sebastião.

Leonardo permanece internado sob escolta policial no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Conforme a unidade, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, sedado e respirando com auxílio de aparelhos.

Relembre o caso

O crime foi descoberto após Erlane acionar a Polícia Militar (PM). Pouco antes, Jaine havia enviado mensagens informando que tinha sido baleada, além da localização em tempo real.

Os policiais encontraram a jovem morta dentro de um Volkswagen Gol, às margens de uma estrada vicinal da GO-320. No banco do motorista estava Leonardo, ferido por um disparo no peito e com um revólver calibre 22 entre as pernas.

Durante as diligências, equipes localizaram outras duas vítimas em uma propriedade rural próxima, Nahtan Moraes Dutra Campos, de 35 anos, e Beatriz Soares de Souza, de 27.

A Polícia Civil (PC) investiga a sequência dos assassinatos e a motivação do crime. Segundo o delegado-geral André Ganga, Jaine mantinha um relacionamento com o suspeito, que deverá responder por feminicídio e duplo homicídio após receber alta médica.

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