Ainda dá tempo: veja onde retirar ingressos para os shows de Grelo e Matheus & Kauan na Expoana 2026

Moradores podem fazer a retirada mediante a doação de 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo em diversos pontos espalhados pela cidade

Primeiro show será nesta quinta-feira (30)(Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Os anapolinos que ainda não retiraram ingressos para o primeiro dia da Exposição Agropecuária de Anápolis 2026 (Expoana) ainda terão a quinta-feira (30) para garantir um lugar na festança.

Nesta quinta-feira (30), os shows ficam por conta do cantor Grelo e da dupla sertaneja Matheus & Kauan.

Para participar, os moradores podem fazer a retirada de ingressos mediante a doação de 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo. Todas as doações arrecadadas serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

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De acordo com a Prefeitura de Anápolis, os pontos de troca estão espalhados por diversos pontos da cidade, incluindo órgãos públicos e estabelecimentos comerciais.

Para o segundo e terceiro dia de evento, os alimentos para a troca serão outros.

Serão 2 kg de arroz para participar das apresentações de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, na sexta-feira (31), e 250 g de café ou 2 kg de feijão para os shows de Menos é Mais e Felipe & Rodrigo, no sábado (01).

Confira os locais de troca:

Prefeitura de Anápolis;

Câmara Municipal;

Antigo Centro Administrativo;

Unidades do CRAS;

CREAS;

SESI Jaiara;

Cenfor do Munir Calixto;

Estádio Jonas Duarte.

Associação Comercial e Industrial de Anápolis (8h às 20h);

Subway Jundiaí e Subway Avenida Brasil Norte (11h às 22h);

Bontelo Supermercado – Parque dos Pirineus (7h às 21h);

Lajes Anapolina – Vivian Parque (7h às 17h);

Supermercado do Boi – Jardim Alexandrina (7h às 20h);

Materiais Bastos – Residencial Cerejeiras (7h às 18h30).

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