Ainda dá tempo: veja onde retirar ingressos para os shows de Grelo e Matheus & Kauan na Expoana 2026
Moradores podem fazer a retirada mediante a doação de 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo em diversos pontos espalhados pela cidade
Os anapolinos que ainda não retiraram ingressos para o primeiro dia da Exposição Agropecuária de Anápolis 2026 (Expoana) ainda terão a quinta-feira (30) para garantir um lugar na festança.
Nesta quinta-feira (30), os shows ficam por conta do cantor Grelo e da dupla sertaneja Matheus & Kauan.
Para participar, os moradores podem fazer a retirada de ingressos mediante a doação de 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo. Todas as doações arrecadadas serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com a Prefeitura de Anápolis, os pontos de troca estão espalhados por diversos pontos da cidade, incluindo órgãos públicos e estabelecimentos comerciais.
Para o segundo e terceiro dia de evento, os alimentos para a troca serão outros.
Serão 2 kg de arroz para participar das apresentações de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, na sexta-feira (31), e 250 g de café ou 2 kg de feijão para os shows de Menos é Mais e Felipe & Rodrigo, no sábado (01).
Confira os locais de troca:
- Prefeitura de Anápolis;
- Câmara Municipal;
- Antigo Centro Administrativo;
- Unidades do CRAS;
- CREAS;
- SESI Jaiara;
- Cenfor do Munir Calixto;
- Estádio Jonas Duarte.
- Associação Comercial e Industrial de Anápolis (8h às 20h);
- Subway Jundiaí e Subway Avenida Brasil Norte (11h às 22h);
- Bontelo Supermercado – Parque dos Pirineus (7h às 21h);
- Lajes Anapolina – Vivian Parque (7h às 17h);
- Supermercado do Boi – Jardim Alexandrina (7h às 20h);
- Materiais Bastos – Residencial Cerejeiras (7h às 18h30).
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