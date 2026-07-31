Adeus, pisos e porcelanatos: material que foi febre nos anos 70 retorna as obras e vira tendência nas casas de luxo, segundo arquitetos

O revestimento ressurge em projetos sofisticados ao unir aconchego, beleza natural e uma durabilidade que atravessa gerações

(Foto: Reprodução)

Durante anos, o porcelanato dominou os projetos residenciais por oferecer brilho, praticidade e um visual moderno.

Presente em apartamentos, casas e imóveis de alto padrão, o revestimento se tornou sinônimo de sofisticação e permaneceu como a principal escolha de arquitetos e moradores por décadas.

No entanto, o cenário começou a mudar. À medida que o design de interiores passou a valorizar ambientes mais acolhedores e com personalidade, materiais naturais voltaram a ganhar destaque.

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A busca por conforto térmico, texturas e elementos que despertem memória afetiva fez com que um revestimento clássico, muito presente nas casas brasileiras entre as décadas de 1950 e 1970, retornasse aos projetos contemporâneos e conquistasse espaço nas residências de luxo.

O retorno do piso de taco de madeira aos projetos modernos

O piso de taco de madeira voltou a ser protagonista em projetos assinados por arquitetos graças à combinação entre elegância, exclusividade e conforto.

Diferentemente dos revestimentos industrializados, cada peça de madeira possui veios, tonalidades e desenhos únicos, criando um acabamento impossível de ser reproduzido com perfeição.

Além disso, padrões clássicos de instalação, como espinha de peixe, escama de peixe e paginação em xadrez, reforçam o aspecto sofisticado dos ambientes e ajudam a transformar salas, corredores e quartos em espaços mais aconchegantes.

Outro fator que impulsiona essa tendência é a influência do estilo retrô e do design mid-century modern, que resgata elementos marcantes da arquitetura das décadas passadas sem abrir mão da tecnologia disponível atualmente.

Por que a madeira voltou a competir com o porcelanato?

A preferência pelo taco de madeira vai muito além da estética. Na prática, o material oferece vantagens que fazem diferença no dia a dia.

Entre os principais benefícios estão:

conforto térmico durante todas as estações do ano;

menor propagação de ruídos e ecos nos ambientes;

sensação de acolhimento proporcionada pela madeira natural;

alta durabilidade quando recebe manutenção adequada;

possibilidade de restauração em vez de substituição completa.

Enquanto o porcelanato costuma permanecer frio durante o inverno, a madeira atua como isolante térmico natural.

Como consequência, os ambientes ficam mais confortáveis sem depender exclusivamente de tapetes ou sistemas de aquecimento.

Além disso, o piso absorve melhor o som, reduzindo a reverberação e proporcionando uma sensação de maior conforto acústico, especialmente em residências amplas.

Tecnologia tornou a manutenção muito mais simples

Quem conviveu com pisos de taco antigos provavelmente lembra do trabalho constante para manter o brilho da madeira.

Antigamente, a conservação exigia aplicações frequentes de cera e polimentos periódicos.

Hoje, porém, esse cenário mudou. Vernizes de alta resistência, resinas à base de água e acabamentos em poliuretano oferecem proteção contra desgaste sem deixar aquele aspecto excessivamente plastificado.

Dessa forma, a madeira preserva sua aparência natural e exige menos manutenção ao longo dos anos.

Outra mudança importante está nas reformas de imóveis antigos. Em vez de retirar os tacos originais, muitos profissionais preferem restaurá-los por meio da raspagem e da aplicação de sinteco ou resinas modernas. Assim, preservam um material de alta qualidade e ainda valorizam o imóvel.

Cuidados antes de escolher esse revestimento

Apesar das inúmeras vantagens, o piso de taco de madeira também exige alguns cuidados.

Por ser um material natural, ele não é a melhor opção para ambientes constantemente expostos à água, como banheiros ou cozinhas sem proteção adequada.

O excesso de umidade pode provocar empenamentos e comprometer sua durabilidade.

Outro ponto importante é o investimento. Madeiras nobres, como Cumaru, Ipê, Tauari e Peroba-Rosa, possuem custo elevado e exigem mão de obra especializada para instalação, principalmente quando o projeto utiliza paginações mais elaboradas.

Ainda assim, muitos especialistas consideram o investimento compensador.

Afinal, um piso de taco bem instalado e corretamente conservado pode durar décadas e passar por diversas restaurações ao longo da vida útil, mantendo o charme e agregando valor ao imóvel.

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