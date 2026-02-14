Crianças mais independentes desde cedo costumam nascer nesses 5 meses, aponta pesquisa

Elas escolhem a própria roupa, querem ajudar nas tarefas domésticas e demonstram uma segurança invejável

Isabella Victória - 14 de fevereiro de 2026

Você já reparou que algumas crianças parecem “miniadultos” desde muito cedo?

Elas escolhem a própria roupa, querem ajudar nas tarefas domésticas e demonstram uma segurança invejável.

Embora a criação seja o fator principal, diversos estudos sobre o Efeito da Idade Relativa e psicologia do desenvolvimento sugerem que o mês de nascimento pode influenciar a propensão à independência e liderança.

Pesquisas recentes que cruzaram dados de comportamento infantil e desempenho escolar apontam que cinco meses específicos se destacam quando o assunto é autonomia precoce.

Confira se o seu filho (ou você!) está na lista:

1. Setembro

Em muitos sistemas educacionais, as crianças de setembro são as mais velhas da turma.

Esse “avanço” biológico em relação aos colegas faz com que elas desenvolvam habilidades motoras e cognitivas ligeiramente antes dos demais, o que gera um sentimento de autoconfiança.

Elas costumam assumir postos de liderança em brincadeiras e resolvem problemas sozinhas com mais facilidade.

2. Março

Crianças nascidas em março costumam apresentar um perfil de “exploradoras”.

Segundo estudos de temperamento, bebês que nascem na transição para o outono (no Hemisfério Sul) ou primavera (no Norte) tendem a ser mais persistentes.

Essa determinação faz com que não desistam até conseguirem realizar uma tarefa por conta própria, como montar um brinquedo complexo ou subir em um móvel.

3. Janeiro

Os “bebês de ano novo” já chegam com uma energia de renovação.

Estatisticamente, quem nasce em janeiro demonstra um senso de organização mais apurado desde a pré-escola.

Essa característica facilita a independência, pois a criança consegue entender sequências lógicas (como a hora de guardar os brinquedos) e prefere gerenciar seu próprio tempo sem a intervenção constante dos pais.

4. Junho

As crianças de junho costumam ser descritas como as “resolutivas”.

Pesquisas sugerem que nascidos no meio do ano desenvolvem uma resiliência emocional maior.

Elas lidam melhor com a frustração de não conseguir algo de primeira e, em vez de pedirem ajuda imediata, tentam diferentes caminhos até obterem sucesso sozinhas.

5. Novembro

Intensidade define os pequenos de novembro.

Eles costumam ser extremamente focados e observadores.

Por serem muito atentos ao que os adultos fazem, aprendem por imitação de forma muito rápida.

Antes que você perceba, a criança de novembro já está tentando reproduzir tarefas complexas, demonstrando uma independência que muitas vezes surpreende a família.

O que diz a ciência?

Embora pareça misticismo, o fenômeno tem explicação científica em áreas como a cronobiologia e a sociologia educacional.

O “Efeito da Idade Relativa” mostra que ser o mais maduro fisicamente em um grupo social (como a escola) estimula a criança a se sentir capaz de realizar tarefas sem auxílio, reforçando o comportamento independente.

Vale lembrar, claro, que cada criança é um universo único e o estímulo do ambiente é o que realmente consolida essas características.

Mas que o mês de nascimento dá um “empurrãozinho”, isso dá!

