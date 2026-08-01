Família de adolescente goiana desaparecida na França diz que ainda não teve acesso às câmeras de segurança

Familiares afirmam que registros da estação de trem podem ajudar a esclarecer os últimos passos da adolescente, mas ainda não foram disponibilizados

Os familiares optaram por não divulgar detalhes sobre as circunstâncias em que a jovem foi localizada. (Foto: Reprodução)

A família da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, afirma que ainda não teve acesso às imagens das câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer o desaparecimento da jovem, ocorrido há dez dias, na região metropolitana de Paris, na França.

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Segundo informações divulgadas pelo O Popular, a expectativa dos familiares era de que as filmagens da estação de trem onde Alice foi vista pela última vez pudessem indicar o trajeto feito por ela após deixar o estágio, mas, até o momento, a polícia francesa não disponibilizou o material.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a irmã da adolescente, Ana Flávia Dias de Oliveira, voltou a desabafar sobre a falta de informações.

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Ela afirmou que a investigação segue sem novidades e que a família continua aguardando acesso às imagens.

“Já vai fazer dez dias que a gente não tem notícia nenhuma da minha irmã. A polícia continua na mesma. Não nos deram filmagens, nada. Eu já não sei mais o que fazer”, afirmou.

A tia da adolescente, Luciana Oliveira, que mora em Goiânia, também descreveu o sofrimento enfrentado pelos familiares.

“Ninguém se alimenta ou dorme direito. A dor é muito grande. Sofremos por ela e também por não podermos estar perto do meu irmão e da minha cunhada nesse momento tão difícil”, disse.

Alice desapareceu em 22 de julho, após sair do estágio que realizava durante as férias escolares. A última mensagem enviada ao pai informava que aguardava um trem para voltar para casa, em Trappes.

Os familiares também acreditam que ela possa estar com uma amiga, Maria de Fátima Pina Monteiro, desaparecida um dia antes, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.

O Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Paris acompanha o caso e presta assistência consular à família.

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