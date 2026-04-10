Motociclista que morreu após acidente na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis, é identificado

Jovem de 22 anos perdeu o controle e perdeu a vida ainda no local, durante a madrugada

Da Redação - 10 de abril de 2026

Acidente ocorreu na altura do Posto das Nações. (Imagem: Reprodução)

Foi identificado como Jefferson Gomes Oliveira Botelho, de 22 anos, o jovem que morreu após um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (10), na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta de 01h, na altura do Posto das Nações.

Levantamentos iniciais apontam que Jefferson conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 250 em alta velocidade e perdeu o controle da direção ainda em um trecho anterior da via.

Na sequência, ele teria saído da pista e colidido contra a estrutura de um estabelecimento comercial às margens da avenida.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e já foi encontrado sem sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

A Polícia Civil (PC) esteve no local, solicitou perícia e requisitou exame cadavérico junto ao Instituto Médico Legal (IML).

O corpo foi removido, enquanto a motocicleta ficou aos cuidados de familiares.

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