Não é o patinho, nem alcatra: o melhor corte para fazer iscas de carne fininhas, suculentas e deliciosas para o almoço, segundo açougueiros

Açougueiros revelam qual corte bovino entrega mais sabor e maciez para preparar iscas de carne perfeitas no dia a dia

Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Na hora de preparar um almoço rápido, as iscas de carne estão entre as opções mais práticas e queridas pelos brasileiros. Cortadas em tiras finas e preparadas na frigideira, elas combinam com arroz, feijão, saladas, massas e diversos acompanhamentos.

Apesar de muita gente apostar no patinho ou na alcatra para esse tipo de receita, açougueiros apontam que existe outro corte capaz de entregar um resultado ainda mais saboroso: o miolo de alcatra.

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Corte garante maciez e suculência nas iscas

O miolo de alcatra é considerado uma das melhores escolhas para quem quer preparar tiras finas de carne sem perder a maciez. Localizado em uma região pouco exercitada do boi, o corte possui fibras mais delicadas e uma quantidade equilibrada de gordura, características que ajudam a manter a suculência durante o cozimento.

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Quando cortado corretamente, no sentido contrário às fibras, o resultado são iscas mais fáceis de mastigar e com textura mais agradável.

Por que o patinho pode não ser a melhor escolha?

O patinho é um corte bastante utilizado em receitas do dia a dia por ser mais magro e ter preço geralmente mais acessível. No entanto, justamente por possuir pouca gordura, ele pode ficar ressecado se passar do ponto ou for preparado em fogo muito alto.

Já a alcatra tradicional também apresenta boa qualidade, mas algumas partes do corte podem ter características diferentes, dependendo da região escolhida.

Segredo está no preparo da carne

Além da escolha do corte, alguns cuidados fazem diferença para conseguir iscas dignas de restaurante.

O ideal é retirar a carne da geladeira alguns minutos antes do preparo e cortá-la em tiras uniformes. A frigideira deve estar bem quente para selar rapidamente a parte externa e preservar os sucos internos.

Outro erro comum é colocar muita carne de uma vez na panela. Quando isso acontece, a temperatura diminui e a carne começa a soltar água, ficando mais cozida do que dourada.

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