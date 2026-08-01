Não é peito, nem sobrecoxa: a carne mais saborosa do frango que passa despercebida e fica uma delícia, segundo açougueiros

Corte pouco lembrado costuma ficar escondido entre as opções mais populares, mas reúne características que conquistam cozinheiros e profissionais da carne

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é frango, a maioria das pessoas vai direto aos cortes mais conhecidos. Peito, coxa e sobrecoxa costumam dominar as receitas do dia a dia, seja para grelhar, assar ou preparar ensopados.

No entanto, existe uma parte da ave que passa despercebida por muitos consumidores e que, para diversos açougueiros e cozinheiros, merece mais atenção: o sassami.

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Pequeno, macio e versátil, esse corte é retirado da parte interna do peito e costuma surpreender pelo sabor e pela textura delicada.

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Embora muitas pessoas nem saibam seu nome, o sassami é vendido separadamente em diversos supermercados e açougues.

Por ser menos conhecido, acaba ficando fora da lista de compras, mesmo oferecendo vantagens tanto no preparo quanto no rendimento das receitas.

O que é o sassami?

O sassami é um pequeno filé localizado na parte inferior do peito do frango, preso ao osso esterno por uma fina membrana.

Cada ave possui apenas duas unidades, uma de cada lado do peito.

Por estar em uma região menos exigida durante os movimentos do animal, esse músculo apresenta fibras mais delicadas do que o restante do peito.

O resultado é uma carne naturalmente macia, que costuma permanecer suculenta quando preparada corretamente.

Além disso, o sassami já possui formato uniforme e praticamente não exige cortes antes de ir para a panela, churrasqueira ou frigideira.

Por que chama atenção?

Entre açougueiros e cozinheiros, o corte costuma ser valorizado justamente pela facilidade de preparo.

Como é fino, cozinha rapidamente e reduz as chances de ficar ressecado, um problema comum quando o peito tradicional passa do ponto.

Outro diferencial está na capacidade de absorver temperos.

Marinadas simples com alho, ervas, limão, mostarda ou páprica penetram rapidamente nas fibras da carne, intensificando o sabor sem exigir longos períodos de descanso.

Por isso, o sassami aparece com frequência em espetinhos, tiras empanadas, iscas de frango, grelhados e receitas orientais.

Valor nutricional

Assim como o peito, o sassami é uma carne magra e rica em proteínas de alto valor biológico.

Também fornece vitaminas do complexo B, especialmente niacina (B3) e vitamina B6, além de minerais como fósforo e selênio.

Por apresentar baixo teor de gordura quando consumido sem pele, costuma fazer parte de planos alimentares voltados para ganho de massa muscular, controle de peso e alimentação equilibrada.

Ainda assim, o valor nutricional depende da forma de preparo.

Empanamentos e frituras aumentam significativamente a quantidade de calorias e gordura da refeição.

Como preparar

Uma das principais recomendações dos açougueiros é evitar o excesso de tempo no fogo.

Como o corte é pequeno e fino, bastam poucos minutos de cada lado para atingir o ponto ideal.

Na frigideira, o sassami costuma dourar rapidamente em fogo médio-alto.

Na churrasqueira, o preparo também é rápido e o corte permanece macio quando retirado assim que perde o aspecto rosado.

Outra dica é remover o pequeno tendão branco presente em uma das extremidades.

Embora seja totalmente comestível, ele pode encolher durante o cozimento e deixar a carne levemente deformada.

Vale a pena experimentar?

Mesmo sem a fama da sobrecoxa ou a versatilidade do peito tradicional, o sassami reúne características que agradam tanto iniciantes quanto cozinheiros experientes.

Seu preparo rápido, a facilidade para absorver temperos e a textura naturalmente macia explicam por que tantos profissionais da carne recomendam esse corte para quem deseja variar o cardápio sem gastar muito.

Da próxima vez que visitar o açougue ou o supermercado, vale a pena observar a seção de frango com mais atenção.

O sassami pode estar ali, discretamente, esperando para conquistar espaço nas refeições da semana.

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