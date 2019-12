2019 deve terminar com novo Hospital Municipal de Anápolis sem projeto finalizado

Intenção da Prefeitura é investir R$ 50 milhões, oriundos de empréstimo com a Caixa Econômica Federal

Por enquanto ainda está tudo no papel, mas a expectativa é que um novo Hospital Municipal seja edificado em Anápolis. O projeto, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, está em fase final.

No entanto, mesmo após concluso pela pasta o documento ainda precisará passar por avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Depois disso, um processo de licitação deverá aberto para escolher a empreiteira responsável pela obra. O cronograma constando as datas de cada etapa do projeto ainda não foi finalizado.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, um montante de R$ 50 milhões deverão ser investidos. Os recursos virão via financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

Até o momento, sabe-se que uma área de 16 mil metros no Jardim dos Palmares foi reservada para abrigar as futuras instalações do novo Hospital Municipal.

Pouco conhecido, o bairro fica no centro da região Leste de Anápolis — entre o Setor Tropical e o Parque Residencial Ander.

O Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC), na Vila Jussara, não será desativado nem durante as obras, nem após a entrega do novo Hospital Municipal.

A previsão da Prefeitura de Anápolis é que a rede municipal de saúde mantenha os dois hospitais funcionando, juntamente com as demais unidades de saúde.

