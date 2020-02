Justiça decide que Saneago terá de pagar caro por descaso com casal em Anápolis

“Nada conseguiu sensibilizar a ré. Com certeza a condenação pode contribuir com esse aprendizado”, disse juiz

A Saneago foi condenada a indenizar em R$ 50 mil, por danos morais, um casal que teve a casa alagada por água de esgoto. A decisão é do juiz Eduardo Walmory Sanches, da 1ª Vara Cível de Anápolis.

Consta nos autos que, em novembro de 2016, Alex Hannon de Paula Carvalho e Melissa Santos chegaram na residência após um dia de trabalho e encontraram os pisos, paredes e utensílios domésticos mergulhados em água contaminada de esgoto.

De imediato, ligaram para a Saneago na expectativa de buscar uma solução, mas o representante da companhia não foi até eles. Devido ao mal cheiro e sujeira intensa, o casal precisou deixar o imóvel e passar a noite em um hotel.

De acordo com as vítimas, as plantas do quintal morreram e posteriormente tiveram de realizar uma limpeza completa para não ficarem ainda mais expostos ao risco de doenças. Mesmo após várias reclamações, a empresa não ofereceu nenhum apoio.

Para o magistrado, a situação é gravíssima e a conduta da Saneago ofendeu a dignidade humana do casal.

“Falha na prestação do serviço público essencial. Fato gravíssimo não apenas a falha na prestação do serviço ao consumidor, mas a sequência dos acontecimentos em que o consumidor tentou de todas as formas e maneiras obter ajuda da empresa e jamais conseguiu. Vários protocolos foram apresentados perante o SAC da empresa. Até o Procon foi acionado, mas nada conseguiu sensibilizar a ré. Com certeza a condenação em danos morais pode contribuir com esse aprendizado sobre direito do consumidor”, disse.

Quer comentar?

Comentários