Fazer selfie dirigindo é infração gravíssima e pode render multa

Condutores que forem pegos também podem ter pontos anotados na CNH

Comum no feed das redes sociais, a selfie dirigindo configura-se como infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro (CBT). Isso porque o uso de celular ao volante é proibido.

O valor da multa para os motoristas que forem pegos é de R$ 283,47, além de sete pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

E não para por aí: a multa pode ainda ser combinada com outro tipo de infração, a condução de veículo sem as duas mãos ao voltante, que custa R$ 130,16 e rende mais outros cinco pontos na carteira.

Mesmo com o carro parado no semáforo ou no engarrafamento, o manuseio de aparelhos eletrônicos continua sendo infração passível de multa.

Vale lembrar que, pela legislação atual, o acúmulo de 20 pontos ou mais, em um período de até 12 meses, implica na suspensão da CNH.

Perigos

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso de celular ao volante já é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito do Brasil.

Estudos internacionais indicam que manusear o celular durante a direção é tão perigoso quanto dirigir sob o efeito de álcool.

Estima-se que teclar ou atender uma ligação ao volante amplia em 400 vezes a chance de provocar um acidente.

Advogado especialista em trânsito e gerente técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Renato Campestrini alerta:

“Usar o celular ao volante tira completamente a atenção do motorista. A uma velocidade de 100 km/h, se percorre uma enorme distância em apenas poucos segundos, por isso uma distração pode ser fatal”, afirmou à Agência Brasil.

Campestrini pontuou ainda que aumentou “de forma significativa” o número de pequenas colisões no trânsito relacionadas ao uso do celular.

“O motorista, às vezes, está parado atrás de outro veículo, fica olhando o celular, e quando arranca acaba colidindo com o carro da frente, porque perdeu a noção da distância. Isso é muito comum hoje em dia”, exemplificou.

