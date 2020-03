Plataforma online completa garante que universitários não percam o semestre em Anápolis

Sem sair de casa, interessados em iniciar os estudos ainda podem fazer vestibular e matrícula

Com os últimos decretos assinados pelo Governo Estadual e Município para controlar e prevenir a disseminação do novo coronavírus, as aulas foram totalmente suspensas em Anápolis, inclusive nas instituições de ensino superior.

Se engana, porém, quem pensa que os estudantes estão parados. É que a Faculdade Anhanguera é a única instituição da cidade que dispõe de uma plataforma completa para continuar ofertando o conteúdo dos cursos.

Pelo computador, os alunos assistem vídeo-aulas ou aulas ao vivo e tem acesso direto a avaliações e aos professores para tirar dúvidas e fazer questionamentos sobre o que foi ensinado.

Essa plataforma, batizada como KLS 2.0, já é usada há algum tempo pela Anhanguera e é também a garantia que nenhum estudante vai perder o semestre, independentemente de quanto tempo a quarentena geral vai durar.

Justamente por estar preparada para atuar nesse novo cenário, a instituição ainda está com inscrições abertas para quem quer iniciar a graduação dos sonhos neste semestre.

Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9493-3970 para um cadastro e, em seguida, receberá um link para fazer a prova online.

As matrículas ocorrerão por telefone e, de imediato, o novo aluno receberá dados de usuário e senha para começar a estudar.

Mais informações estão no Instagram da Anhanguera Anápolis.

