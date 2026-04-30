Adeus, câmbio manual: 5 carros automáticos usados custando a partir de R$ 33 mil e que cabem no bolso

Carros automáticos usados ganham espaço no Brasil, com opções a partir de R$ 30 mil e modelos consolidados no mercado

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Michael Oliveira)

Os carros automáticos deixaram de ser uma exceção no Brasil e passaram a figurar entre os mais procurados no mercado de usados.

A busca por mais conforto no dia a dia tem impulsionado esse movimento, ampliando a oferta de modelos com câmbio automático em diferentes faixas de preço.

Entre os destaques, os sedãs médios seguem dominando o cenário, combinando espaço interno, bom nível de equipamentos e manutenção relativamente acessível.

Além deles, picapes e modelos mais robustos também aparecem com frequência nas plataformas de venda.

Para quem busca opções mais acessíveis, há alternativas consolidadas no mercado. Modelos como o Toyota Corolla, em gerações mais antigas, surgem com preços a partir de pouco mais de R$ 30 mil, mantendo a reputação de durabilidade e baixo custo de manutenção.

Subindo na faixa de preço, o Chevrolet Cruze aparece como uma opção equilibrada, oferecendo mais tecnologia e segurança, com valores a partir de cerca de R$ 40 mil.

Já o Volkswagen Jetta se destaca pelo espaço interno e nível de conforto, figurando entre os modelos mais completos da categoria.

Entre os veículos mais caros da lista, a Toyota Hilux surge como referência em robustez e versatilidade, especialmente para quem precisa de um carro preparado para uso mais intenso.

O Honda Civic, por sua vez, completa o grupo com um pacote que combina desempenho, tecnologia e acabamento refinado.

A variedade de opções mostra que o mercado de usados oferece alternativas para diferentes perfis, com modelos reconhecidos pela confiabilidade e boa aceitação entre os consumidores.

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