O que significa dormir de meias todos os dias, segundo a psicologia
Hábito comum durante a noite pode estar ligado a sensações de conforto, segurança e pequenos rituais antes do sono
Dormir bem envolve muito mais do que apenas apagar as luzes e deitar na cama. Para muitas pessoas, o descanso depende de uma combinação de pequenos hábitos, sensações e rituais que ajudam o corpo e a mente a entenderem que chegou a hora de desacelerar.
Entre esses costumes, um chama a atenção pela simplicidade: dormir de meias todos os dias.
Enquanto alguns consideram o hábito indispensável para relaxar, outros não conseguem imaginar passar a noite com os pés cobertos.
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Segundo a psicologia, essa preferência pode estar associada à busca por conforto, segurança e previsibilidade.
Em muitos casos, usar meias para dormir funciona como parte de uma rotina emocional, capaz de transmitir acolhimento e sensação de proteção.
Além disso, o gesto pode revelar uma pessoa mais ligada ao autocuidado.
Afinal, quem repete esse hábito tende a valorizar ambientes aconchegantes e pequenos detalhes que tornam a noite mais tranquila.
Também há quem use meias por necessidade física, especialmente em dias frios ou quando sente os pés gelados com frequência.
Nesses casos, o conforto térmico pode ajudar o corpo a relaxar e favorecer a chegada do sono.
No entanto, especialistas reforçam que nenhum hábito isolado define completamente a personalidade de alguém.
Dormir de meias não deve ser visto como diagnóstico psicológico, mas como uma pista sobre preferências, rotina e formas individuais de buscar bem-estar.
Assim, mais do que uma simples escolha na hora de dormir, o costume pode mostrar como cada pessoa cria seus próprios caminhos para se sentir segura, confortável e preparada para descansar.
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