O que significa dormir de meias todos os dias, segundo a psicologia

Hábito comum durante a noite pode estar ligado a sensações de conforto, segurança e pequenos rituais antes do sono

Layne Brito - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Dormir bem envolve muito mais do que apenas apagar as luzes e deitar na cama. Para muitas pessoas, o descanso depende de uma combinação de pequenos hábitos, sensações e rituais que ajudam o corpo e a mente a entenderem que chegou a hora de desacelerar.

Entre esses costumes, um chama a atenção pela simplicidade: dormir de meias todos os dias.

Enquanto alguns consideram o hábito indispensável para relaxar, outros não conseguem imaginar passar a noite com os pés cobertos.

Segundo a psicologia, essa preferência pode estar associada à busca por conforto, segurança e previsibilidade.

Em muitos casos, usar meias para dormir funciona como parte de uma rotina emocional, capaz de transmitir acolhimento e sensação de proteção.

Além disso, o gesto pode revelar uma pessoa mais ligada ao autocuidado.

Afinal, quem repete esse hábito tende a valorizar ambientes aconchegantes e pequenos detalhes que tornam a noite mais tranquila.

Também há quem use meias por necessidade física, especialmente em dias frios ou quando sente os pés gelados com frequência.

Nesses casos, o conforto térmico pode ajudar o corpo a relaxar e favorecer a chegada do sono.

No entanto, especialistas reforçam que nenhum hábito isolado define completamente a personalidade de alguém.

Dormir de meias não deve ser visto como diagnóstico psicológico, mas como uma pista sobre preferências, rotina e formas individuais de buscar bem-estar.

Assim, mais do que uma simples escolha na hora de dormir, o costume pode mostrar como cada pessoa cria seus próprios caminhos para se sentir segura, confortável e preparada para descansar.

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