Novos detalhes após corpo de empresário ser encontrado no Lago de Corumbá chamam atenção

Grande força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis e corporação usou até helicópteros nas buscas

Durante os oito dias em que o Corpo de Bombeiros de Anápolis realizou buscas para encontrar o corpo do empresário Halleiston Barreto Silva, a família se manteve esperançosa.

A reportagem do Portal 6 apurou que os pais não saíram do Lago Corumbá, em Abadiânia, nem por um momento e acompanhou todas as ações das equipes, que mergulharam a uma profundidade de até 35 metros na tentativa de encontrá-lo.

Dono de uma prestadora de serviços médicos em Goiânia, Halleiston tinha 34 anos, estava no auge da carreira, não consumia nenhum tipo de bebida alcoólica e sabia nadar.

A principal suspeita é de que no dia em que desapareceu, ele teria deixado o jet ski que pilotava para dar um mergulho. No entanto, a água estaria se movimentando com força e ele teria se desesperado com a situação e não conseguido se manter na superfície do lago.

O empresário foi dado como desaparecido horas depois, quando a moto aquática foi encontrada com o motor ligado por populares, que avisaram a família. O celular e objetos pessoais estavam no veículo.

Rapidamente, uma grande força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis. A corporação usou até helicópteros e escalou mergulhadores para dormirem nas proximidades do lago.

Os trabalhos das equipes terminaram nesta sexta-feira (24), quando o corpo de Halleiston foi achado boiando às margens da represa.

A hipótese é de que a baixa temperatura e excesso de chuva o fizeram ficar todo esse tempo submerso.

Quer comentar?

Comentários