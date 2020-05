Querendo ser goianos, mineiros usam meme de Anápolis para aparecer

Internautas locais não deixaram barato e foram para os comentários defender o legado da cidade

A performance do meme do caixão reproduzida no Centro de Anápolis na última terça-feira (06) continua repercutindo.

No Twitter, moradores de Uberlândia, no interior de Minas Gerais (MG), começaram a publicar os vídeos da ação como se ela tivesse ocorrido no município.

“Uberlândia sendo Uberlândia…”, postou o usuário @daywydh, que já ganhou de 2.500 curtidas e 35 mil visualizações.

Internautas de Anápolis, no entanto, não gostaram do plágio. Nos comentários, além de desmascaram a farsa e defender o legado da cidade, os usuários também estão debochando da postagem.

“Mineiros querendo ser goianos”, comentou um internauta. “Sabia que vocês queriam ser goianos, mas não nesse ponto”, arrematou outro. Confira:

Sai fora comédia isso é de Anápolis — ig (@iguin_ol) May 6, 2020

Uberlândia kakakakakakaka isso é minha cidade Anápolis vai seis são carente ein — cloreto de PUTASSA (@mariazinhhaSl) May 6, 2020

É o famoso "gozando com o pau alheio" — Dri (@eudriiallves) May 6, 2020

Mineiro querendo ser goiano, isso aí é em Anápolis rapaz — Lucas Oliveira (@lucsoliveira19) May 6, 2020

Anapolino não tem 1 min de paz — daenerys (@ElisaBuh) May 6, 2020

Eu como uberlandense e morador de Anápolis, fico envergonhado — Peresᶜʳᶠ (@gabrelprs) May 6, 2020

