Conforme prevê a nossa Matriz de Risco, com a taxa de ocupação de leitos que temos hoje exclusivos para COVID-19, devemos permanecer no Risco Moderado. Vamos continuar pautando nossas decisões na ciência e no equilíbrio, tendo como foco principal sempre preservar as vidas. Peço a colaboração de todos no cumprimento dos protocolos. Juntos vamos vencer esta pandemia.