Durante um patrulhamento pelo bairro Munir Calixto, em Anápolis, no final da noite desta segunda-feira (27), policiais militares encontraram um ‘churrasquinho’ funcionando ilegalmente.

No local, de acordo com a corporação, haviam várias pessoas aglomeradas, incluindo uma mulher com crianças que estavam sem máscara enquanto assistiam juntas a vídeos no celular.

Questionado, o proprietário afirmou que tem ciência do decreto municipal contra a pandemia do novo coronavírus e mesmo assim decidiu funcionar.

Enquanto os agentes registram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele, um pastor interviu tentando justificar que o descumprimento da ordem pública só ocorreu pelo fato de o dono ser evangélico.

O líder religioso ainda teria incentivado o comerciante a desobedecer o pedido dos policiais de permanecer com as mãos para trás, fazendo com que cruzasse os braços e desse risada do trabalho da equipe.

Ao ser alertado de que as regras valem para todos, o pastor afirmou com irritação que ia ao local todas as noites para buscar os jovens e que todos eram trabalhadores e não deveriam ser tratados conforme os protocolos de abordagem da PM.

A equipe deixou o local assim que as mesas e cadeiras foram recolhidas para dentro e as portas abaixadas.