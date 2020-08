Moradores do Residencial Belas Artes, no Setor Bougainville, região Norte de Anápolis, passaram por momentos de susto nesta quinta-feira (20).

É que uma cobra cipó, considerada uma das mais bonitas entre todos os repteis, foi vista rastejando por uma rua do condomínio.

Apesar de não ser peçonhenta, a cipó provoca medo porque pode atacar as pessoas quando se sente ameaçada.

Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu fazer com sucesso o resgate do animal.

Como não tinha nenhum ferimento, a cobra foi levada de volta à natureza.

Em tempo

É a segunda vez em poucos dias que os moradores do Residencial Belas Artes vivem situações semelhantes. Há exatamente uma semana, uma raposa foi capturada pela médica veterinária Elisângela Sobreira.

Ela já estava nas dependências do condomínio há cerca de dois anos e foram tantas as tentativas vãs de pegá-la que a profissional resolveu arrumar armadilhas por conta própria.

Um macho da mesma espécie ainda permanece no local, mas não por muito tempo se depender da vontade da veterinária.

“Ainda vou pegar ele também, sou persistente”, prometeu.