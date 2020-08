O boletim informativo diário desta sexta-feira (28), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no final da tarde, confirmou 214 novos contaminados pelo coronavírus em Anápolis.

Entre eles está mais um recém-nascido, de apenas 21 dias de vida.

É a segunda vez consecutiva que um paciente com menos de um mês aparece entre os novos infectados do município.

Dos 214 confirmados, 99 são do mulheres (com idades entre seis e 88 anos) e 115 do sexo masculino (desde o bebê de 21 dias até um idoso de 87 anos).

Em tempo

No início da tarde de hoje (28), o Portal 6 realizou um levantamento, com base nos dados da plataforma da Prefeitura, e informou a quantidade de bebês e crianças de Anápolis que contraíram o novo coronavírus.

A publicação também ressaltou alguns dos riscos provenientes da contaminação na população mais jovem, especialmente bebês com menos de seis meses de idade.