O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou, na manhã desta quarta-feira (16), o deputado estadual Antônio Gomide como pré-candidato a prefeito de Anápolis

A decisão, divulgada nas redes sociais do diretório municipal, foi tomada durante reunião da Executiva da sigla na cidade.

Está marcada para às 19h a convenção do partido, evento em que também será anunciada a chapa majoritária, com o nome de quem concorrerá como vice de Gomide, além dos vereadores e coligações.

Reviravolta

Até esta terça-feira (15) o nome indicado para o pleito era o da professora Geli, que desistiu.

Prefeito de Anápolis entre 2009 e 2014, Gomide havia abandonado a pré-candidatura em julho deste ano alegando que precisava cuidar da saúde.

Uma cirurgia feita pelo petista na região do ouvido comprometeu parcialmente os movimentos da face. Desde então, ele foi submetido a cirurgias corretivas e fisioterapia.

A volta do ex-prefeito ao páreo movimentou as redes sociais e o tabuleiro político na cidade, uma vez que o petista sempre liderou as pesquisas internas.